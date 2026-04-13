-Potpuno ludilo je u svetu. Sukob u Iranu je počeo zato što su neki hteli smenu režima, uništenje njihovog nuklearnog i balističkog potencijala, a da su sada i Amerikanci rekli da će da blokiraju Ormuski moreuz. Više ništa ne razumem. Samo znam da nafta skače strahovitom brzinom. Prve probleme ćemo osetiti u keroznu. Upotrebićemo vojne rezerve, imamo dovoljnu količinu. Imaćemo više nego drugi, a da li je to dovoljno, pa nikome nije dovoljno. Odrekli smo se 5 odsto akcize. Nemojte da zaboravite da će biti nestašica hrane, plastike i različitih delova u auto-indistriji. Patiće fabrike i industrija, patiće svi. Opet ćemo manje osetiti nego ostali - rekao je Vučić u Dvevniku na RTS-u.