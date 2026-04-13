Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je "Dnevnika 2" na RTS 1. O izborima u Mađarskoj predsednik je rekao:

- Mi smo kroz istoriju imali vrlo slojevite i teške odnose sa Mađarskom. Ponosan sam na to što Viktor Orban, delimično ja i još neki ljudi uspeli smo da izgradimo najbliže odnose između naših naroda.

- To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike. Zahvalan sam Orbanu na tome. To nije lako srušiti - rekao je na samom početku Vučić.

Vučić se danas oglasio i povodom izbornih rezultata u Mađarskoj i čestitao pobedniku parlamentarnih izbora Peteru Mađaru.

- Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki posle parlamentarnih izbora koji su juče održani u Mađarskoj.