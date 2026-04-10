Pevač Nikola Rokvić baš na Veliki petak na svom Instagram profilu objavio je uspomenu iz Jerusalima, gde je posetio čuveno brdo Sion i prostoriju poznatu kao "Gornja soba".



Na fotografiji koja je osvanula na njegovom Instagram profilu, Rokvić je zabeležio trenutak sa ovog svetog mesta, za koje se veruje da je upravo tu Isus Hrist održao Poslednju večeru sa svojim učenicima.

U emotivnom opisu istakao je da je imao blagoslov da boravi na mestu gde je ustanovljena sveta tajna pričešća, ali i gde se dogodio silazak Svetog Duha na apostole.

- Imao sam blagoslov da budem na brdu Sion u Jerusalimu, u prostoriji koja se zove ‘Gornja soba’ gde je Hristos održao svoju Poslednju večeru! Na tom mestu je ustanovljena Sveta tajna pričešća kao i događaj silaska Svetog Duha na apostole! Inače Sveti Sava je 1234. godine kupio ovu prostoriju... - poručio je Rokvić.

Podsetimo, Nikola Rokvić je svojevremeno želeo da se zamonaši, a supruga Bojana Barović, sa kojom ima troje dece, ga je tada podržala.

