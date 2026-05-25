Kineski mediji već drugog dana posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića ne prestaju da pišu o predsedniku i Srbiji u najboljem mogućem svetlu, pokazajući samo značaj posete.





Najveći i najuticajniji kineski mediji sa puno pažnje prate posetu srpske delegacije, potencirajući čelično prijateljstvo Srbije i Kine.

Na svim naslovnicama mu predsednik Si i predsednik Vučić koji se nasmejani rukuju. Rukovanje Srbije i Kine i čvrsti prijateljski stisak koji nikada niko neće moći da oslabi.

Ističu se obostrane poruke, naročito poruke predsednika Sija koje nagoveštavaju put Srbije i predstavljaju našu zemlju, onako kako zaslužuje, kao državi koja nezaustavljivo juri napred!

I nije samo vest do da kineski mediji pišu o našem predsedniku, već da je on glavna vest na svim portalima i agencijama, te da se iz sata u sat doda neka novost vezana za posetu, Vučića i Srbiju.

Imajte u vidu da je u Kini sada duboko u noć, a da mediji i dalje prenose detalje!