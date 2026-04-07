Pravi ekonomski talas dolazi iz pravca Kine – Srbija je dobila ogromnu šansu za izvoz svojih proizvoda, a prvi konkretan korak već je napravljen potpisivanjem važnog sporazuma.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas u Kineskom kulturnom centru Sporazum o promociji proizvoda sa predsednikom kompanije Shandong Hi-Speed, Vang Ćifengom.

Ministarka je istakla da je tokom sastanka donet niz konkretnih zaključaka koji će odrediti dalji tok saradnje, kao i način distribucije srpskih proizvoda ka kineskim provincijama. Posebno je zahvalila Vang Ćifengu na prilici da srpska privreda i domaći proizvodi budu plasirani na benzinske pumpe u Kini.

– Od novembra, kada smo se poslednji put sreli u Šangaju, sa vašim saradnicima smo intenzivno komunicirali o produbljivanju saradnje i plasmanu naše robe. Danas prisustvujemo potpisivanju sporazuma koji tu saradnju i zvanično uspostavlja. Ono čemu se još više radujem jeste konkretan ugovor koji tek treba da usledi, a koji će definisati količine i cene, kao i što brži dolazak robe na vaše tržište. Nadam se da će deo proizvoda biti plasiran već pre mog dolaska, kako bismo zajedno obišli vaša prodajna mesta – naglasila je Mesarović.

Ona je dodala da je Sporazum o slobodnoj trgovini omogućio da srpski proizvodi postanu cenovno konkurentni na ogromnom kineskom tržištu, te da je izuzetno važno da partneri iz Kine pomognu u daljem jačanju ekonomske saradnje.

Ministarka je podvukla da je Vlada Srbije pouzdan partner i da će imati ključnu ulogu u proboju srpskog izvoza ka Kini.

– Veoma je važno kada dve vlade zajednički daju snažan podsticaj privredi. Srbija je, zahvaljujući ličnom odnosu predsednika Vučića i predsednika Sija, dobila priliku da bude među tri evropske zemlje koje imaju Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. Osim toga, potpisana je i izjava koja potvrđuje naše čelično prijateljstvo. Za dve nedelje boraviću u Kini, posetiću više provincija i već su mi obezbeđeni kontakti sa brojnim trgovinskim lancima, ugostiteljskim objektima i hotelima – rekla je.

Mesarović je istakla da Srbija sa ponosom predstavlja svoju prehrambenu industriju, vinsku industriju, kao i proizvođače rakije.

– Uverena sam da ćemo u periodu pred nama građanima Srbije jasno pokazati finansijske rezultate ove saradnje. To će se direktno odraziti na rast proizvodnje i povećanje broja zaposlenih. Našim privrednicima želim uspešnu saradnju sa kineskim kompanijama. Boriću se svim snagama, zajedno sa predsednikom Vučićem, da naši proizvodi imaju što veći plasman na kineskom tržištu. Oni to zaslužuju – naši proizvodi su izuzetnog kvaliteta i konkurentni, a zajedničkim kapacitetima možemo da obezbedimo obim koji to tržište zahteva – naglasila je.

Dodala je i da je današnji sporazum još jedan važan korak ka daljem produbljivanju ekonomske saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, upravo zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini.

Ministarka je posebno istakla da je sporazum potpisan sa 16 domaćih kompanija, pre svega iz vinske industrije i proizvodnje destilata.

– Kompanija Shandong Hi-Speed ima razvijene distributivne lance koji vode i ka drugim trgovinskim mrežama. Tokom moje posete provinciji Šandong krajem aprila, susrešću se sa tim kompanijama zajedno sa našom delegacijom. Ministarstvo privrede i država će, na zahtev predsednika, kontinuirano biti partner našim privrednicima u nastupu na kineskom tržištu. Naši proizvodi su kvalitetni i kineski potrošači su to već prepoznali. Sada je na nama da održavamo kontakte i izborimo se za još veći prodor na to ogromno tržište – rekla je.

Naglasila je i da Srbija paralelno radi na privlačenju novih investicija iz Kine, posebno u automobilskoj industriji.

– Mi smo jedna od tri zemlje koje imaju Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. Već 2028. godine carinska stopa biće svedena na nulu, što je rezultat odnosa predsednika Vučića i predsednika Sija – zaključila je ministarka.