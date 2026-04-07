Stigao je jedan od najzloglasnijih boraca kojeg mnogi smatraju simbolom brutalnosti na ratištu – čovek poznat pod nadimkom „Anđeo smrti“ navodno se pojavio u Teheranu, gde bi zajedno sa iranskom Revolucionarnom gardom mogao da učestvuje u pripremama za potencijalni sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Reč je o Ajubu Falihu Hasanu al-Rubajeu, poznatijem kao Abu Azrael, komandantu iračke šiitske milicije „Brigade imama Alija“. Prema dostupnim informacijama, njegov dolazak u iransku prestonicu povezuje se sa koordinacijom mogućeg otpora u slučaju američke kopnene intervencije.

Abu Azrael je rođen 1978. godine u Bagdadu. Pre nego što je postao ratnik, vodio je potpuno drugačiji život – radio je kao univerzitetski predavač, a bio je i šampion u tekvondou. Međutim, njegov put se radikalno menja sa početkom sukoba u Iraku, kada se priključuje oružanim formacijama.

Njegovo ime postaje poznato široj javnosti tokom borbi protiv takozvane Islamske države, ali je oružje u ruke uzeo i pre toga. Kao član Mahdijeve armije, milicije šiitskog verskog vođe Moktade al-Sadra, učestvovao je u sukobima protiv američkih snaga nakon pada režima Sadama Huseina.

Sa usponom Islamske države, Abu Azrael postaje jedan od simbola otpora među iračkim šiitima. Posebno se istakao u borbama za Mosul, koje su ocenjene kao jedne od najtežih urbanih bitaka još od završetka Drugog svetskog rata.

Godine 2017. pojavio se uznemirujući snimak na kojem se vidi kako se iživljava nad telima pripadnika Islamske države. Nakon burnih reakcija, javno je izjavio da se kaje zbog tog čina i da je tražio oproštaj.

Tokom sukoba u Gazi, tvrdio je da se nalazio u blizini granice između Izraela i Libana, gde je, prema sopstvenim rečima, čekao priliku da se ubaci na teritoriju Izraela.

Njegov nadimak „Anđeo smrti“ potiče od imena Azrael, koje se u islamskoj tradiciji vezuje za anđela smrti – biće koje prenosi duše umrlih u zagrobni svet.

Uprkos ratnoj reputaciji i surovom imidžu, raniji izveštaji navode da Al-Rubaje ima petoro dece i da, kada nije na ratištu, vodi relativno miran porodični život.