Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja iz zgrade Predsedništva rekao je da je posle 15 meseci uništavanja Srbije i najtežih laži, veoma teško da nema izrazito negativne emocije prema ljudima koji su to činili.
- U meni je svakodnevna borba, veoma teška. Kad god pružim ruku pitam se da li sam izdao svoju decu koju su hteli da tuširaju osiromašenim uranijumom. Da završimo u šahtu kao Gadafi, moj sin, brat i ja... Ili da nastavim da pružam ruku i da se pravim da nisam čuo sve što su govorili i pretili. To je ljudski, ta borba u meni i danas traje. To sam rekao i nekim ljudima od kojih sam očekivao možda veću posvećenost u suprotstavljanju lažima, kao i nekima od mojih saboraca prethodnih dana - dodaje on.
Vučić je rekao da su danas i prethodnih dana bili dragoceni razgovori, i sa Tomislavom Žigmanovim i predstavnicima njegove stranke.
- Verujem da ćemo taj problem sa vrtićem u Tavankutu... Toliko je glupo komplikovan problem, a rešićemo ga za desetak dana. To šta kažu jedni za druge, bolje da ne pričam. Rešićemo i problem sa ženom koja ne može da radi zato što nosi hidžab. Može da nosi hidžab i da radi, jer ja da budem deo vlasti koja će da ukida verske slobode onih koji ne pripadaju nijednoj sekti, već dozvoljenoj religiji, stvarno ne mogu. A ima drugih koji se nude da će to da rade, pa neka pobede na izborima - rekao je on.
Komentari (36)