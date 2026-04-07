Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja iz zgrade Predsedništva rekao je da je posle 15 meseci uništavanja Srbije i najtežih laži, veoma teško da nema izrazito negativne emocije prema ljudima koji su to činili.

- U meni je svakodnevna borba, veoma teška. Kad god pružim ruku pitam se da li sam izdao svoju decu koju su hteli da tuširaju osiromašenim uranijumom. Da završimo u šahtu kao Gadafi, moj sin, brat i ja... Ili da nastavim da pružam ruku i da se pravim da nisam čuo sve što su govorili i pretili. To je ljudski, ta borba u meni i danas traje. To sam rekao i nekim ljudima od kojih sam očekivao možda veću posvećenost u suprotstavljanju lažima, kao i nekima od mojih saboraca prethodnih dana - dodaje on.

Vučić je rekao da su danas i prethodnih dana bili dragoceni razgovori, i sa Tomislavom Žigmanovim i predstavnicima njegove stranke.