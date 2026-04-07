Na Fejsbuk stranici „Balkanci u Nemačkoj“ nedavno je jedan muškarac sa Balkana podelio svoje iskustvo sa majstorom iz okoline Banjaluke, koji ga je, kako tvrdi, u Nemačkoj prevario za 1.000 evra.

Veliki broj ljudi koji žive u inostranstvu često se suočava sa situacijama u kojima poverenje u „naše ljude“ može prerasti u neprijatno iskustvo. Iako deluje prirodno osloniti se na nekoga iz iste zemlje, upravo ta bliskost ponekad može postati izvor problema — naročito kada je reč o novcu.

"Uzeo je 1.000 evra i blokirao me"

"Anonimno molim, jer kažu da je lik opasan. Ima ljudi, da vas upozorim na jednog 'našeg' majstora, navodno iz okoline Banjaluke, koji radi renoviranje stanova ovde oko Frankfurta. Došao mi je u stan, popio kafu, mezio, dogovorili smo se da mi sredi kupatilo za 2.000 evra jer smo kao zeme", napisao je on pa dodao:

Pazite se ljudi

"Uzeo mi je 1.000 evra unapred za materijal i od tada mu se gubi svaki trag! Ne javlja se na telefon, blokirao me, a čujem od drugih da je tako prevario već petoro ljudi ove godine".

Kaže mi jedan: 'Pa šta si mu davao pare na ruke bez računa?'. Ja mu kažem, 'pa naš je čovek, neću valjda od rođenog tražiti ugovor kao od Švabe!'. E, pa naučio sam lekciju… nikad više našem majstoru ne dajem ni cent dok ne završi posao! Jeste li vi imali ovakvih iskustava sa našim 'poštenjačinama' ili sam ja jedini ispao naivan? Pazite se ljudi, više te može zeznuti tvoj nego bilo koji stranac", napisao je on.

"I mog je tatu jedan iz Banja Luke oprao za 5.000 evra"

Da su se na slične prevare opekli i drugi, govore komentari koji su se našli ispod objave. Jedan korisnik je podelio kako je njegov otac prevaren i oštećen:

"I mog je tatu jedan iz Banja Luke oprao za 5.000 evra, i još mu je na autu poskidao delove. A to mi smrdi na tog što ga spominješ, jer on se navodno bavi majstorlukom".

Drugi je istakao kako promene mesta ne menjaju ljudsku prirodu:

"Kriminalci ostaju kriminalci, samo što im se u tuđini pruža veća mogućnost jer je nepoznat."

"Dokle ćete davati pare unapred"

Jedan korisnik je iskazao da se upravo zbog ovakvih stvari novac nikada ne daje unapred:

"Opet ista priča - dokle ćete davati pare unapred, stvarno ne razumem. Majstor koji nema pare za materijal to nije majstor nego prevarant. Hajde, nek mu da Švaba unapred – nema šanse."

"Pre novca, tražite im ličnu kartu"

Na kraju, jedna korisnica pomenute Fejsbuk stranice upozorava na oprez sa identitetom i brojevima:

"Tražite i uslikajte ličnu ili pasoš. Po novome imaju jednokratni broj i jednostavno nestanu. Broj nestane i piše 'nepoznat broj' kada ga nazovete. Na kiosku kupi novi i ide sve ponovo. Govorim iz iskustva. Strašno šta sve izmisle današnji majstori."

(Blic)