OVAN

POSAO: Usredsredite se na ono što radite i pokušajte svojom kreativnošću i inovacijama da doprinesete produktivnosti u kompaniji u kojoj radite. Neke vaše ideje pomoći će drugima da za kratko vreme učine mnogo više. Za sada ćete biti samo pohvaljeni zbog toga, a uskoro sledi bolji posao i veća plata.

LJUBAV: Ako biste nezadovoljstvo zamenili sa malo ljubavi, život bi poprimio sasvim druge boje. Protekli dan kao da je sa sobom poneo onaj nelagodan osećaj propuštenih prilika i nedovršenih situacija. Sada ste spremni za nove početke i to ne bilo kakve.

ZDRAVLJE: Mogu biti problemi sa prekomernom težinom, lošim varenjem, a postoji i mogućnost alergije. Potrebna vam je fizička aktivnost, zato ne odustajte.

BIK

POSAO: Pokušajte da odvojite emocije od prepada na poslu i ne doživljavajte ništa lično, niti kao napad na vas. Nekima smeta vaš uspeh, jer to ugrožava njihov položaj. To je prirodno, morate razumeti one koji gube. Vaše vreme da se dokažete i napravite pravi poslovni napredak je samo pred vama. Trudite se da uživate u onome što radite.

LJUBAV: Danas ćete započeti sa potpunom transformacijom, isprati gorčinu i razočaranje i zablistati u najboljem izdanju. Možete se žaliti na mnoge stvari u životu, ali usamljenost neće biti jedna od njih.

ZDRAVLJE: Zbog promenljivih vremenskih prilika, možda ćete imati problema sa kičmom, zglobovima. Počnite sa laganim vežbama. Posetite doktora, recite mu kako se osećate umorno i depresivno. Dobićete odgovarajuću terapiju.

BLIZANCI

POSAO: Budite neopterećeni rezultatima koje postižete i možete računati na napredak. Neke nove okolnosti na poslu nakon svih odmora i putovanja vam ne odgovaraju, ali počinjete da se navikavate i vidite pozitivne strane svega. Osećate se uspešnije i bolje od svojih kolega.

LJUBAV: Sa vašim ljubavnim životom sve je u redu, treba vam samo malo uzbuđenja. Ako vaš partner to ne prepozna u vama, pokušajte da ga ohrabrite i uključite u ostvarenje njegovih skrivenih želja. Hodate po ivici britve kada su u pitanju međuljudski odnosi. Strpljenje vam neće biti jača strana, a vama je potrebno.

ZDRAVLJE: Krajnje je vreme da se više posvetite sebi i svom zdravlju. Provodite više vremena na otvorenom, druženju i šetnji sa prijateljima. Mogući su problemi sa infekcijom urinarnog trakta.

RAK

POSAO: Trenutna situacija daje vam vetar u leđa, što će vas inspirisati da budete na vrhu. Moguće je da vam posao oduzima malo više energije i vremena nego ranije. Sve što radite u poslu kojim se bavite višestruko će se isplatiti.

LJUBAV: Napokon ste naišli na osobu koja vas u potpunosti prihvata. A ona nema primedbi na vaš temperament i savršeno odgovara vašim karakternim osobinama, što ih više ima. Jedini problem mogu biti ogromna količina strasti koju je teško kontrolisati i prevelika posesivnost koja se ispoljava.

ZDRAVLJE: Uživaćete u tome što ste sami, što će vam pomoći da se mentalno regenerišete. Napetost, koja je vaš verni pratilac, takođe može uticati na vaše zdravlje. Na provokacije, koje su uvek prisutne i biće ih narednih dana, odgovorite samo sa osmehom.

LAV

POSAO: Ne nervirajte se i ne pokušavajte da udovoljite svima. Jer, koliko god se trudili, uvek će se naći neko ko je nezadovoljan. Ako naiđete na prepreku i otkrijete da niste dovoljno jaki da biste je savladali, obratite se za pomoć uticajnom prijatelju.

LJUBAV: Nesporazumi su mogući sredinom dana. Sve pre i posle toga je predvidljivo i lako, mada pomalo monotono. Pokažite svetu šta je dobro vreme. Nudi vam se i nameće vam se prilika da to učinite. Ako ste u vezi koja ima svoje neprijatelje ili je iz bilo kog razloga zabranjena, društveno neprihvatljiva, na daljinu i slično, strasti će biti jake.

ZDRAVLJE: Ne opterećujte se drugima, jer ne samo da stvarate sebi nepotreban stres, već i vaša pažnja bespotrebno odluta, pa izgubite fokus na važnim stvarima. Uređeniji način života biće ključan za rešavanje napetosti i postizanje emocionalne ravnoteže.

DEVICA

POSAO: Trebali biste imati podsticaj da budete vredniji i odlučniji u realizaciji nekih svojih poslovnih ideja, što bi vam moglo doneti značajne prihode. Ako postoje neki poslovni rizici, slobodno ih prihvatite, ali prvo proverite one sa kojima radite. Neko bi mogao da vas prevari zbog svog problema.

LJUBAV: Pred vama je izuzetno harmoničan dan ljubavi. Samci očekuju spontana poznanstva, koja kasnije mogu prerasti u vezu. Uz mnogo truda napredovat ćete u poslovnim vodama i konačno se boriti za više slobodnog vremena.

ZDRAVLJE: Stres je prevelik, a stalna iscrpljenost i nesanica polako mogu uzeti svoj danak. Obavezno se odmorite što više i pripremite za sve što će uskoro uslediti u vašem životu.

VAGA

POSAO: Budite stabilni i znajte da ćete uspeti da prepoznate pravu situaciju, a do tada se trudite da budete najbolji u poslu koji radite. Šef će vas sigurno nagraditi. Samo treba da uradite sve što je u vašoj moći.

LJUBAV: Emocionalni odnosi biće vrlo dinamični. Niste ljuti, znate kako da oprostite, posebno ako vam je stalo do partnera. Lako vas je osvojiti. Slobodne čeka zanimljivo poznanstvo.

ZDRAVLJE: Budite na usluzi drugima. Leči vaš um, sređuje vaše misli i pomaže u uspostavljanju duhovne stabilnosti i ravnoteže. Uključite se u neki oblik humanitarnog angažovanja. Ozbiljno razmislite o tome.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuje vas stabilan dan, bez posebnih aktivnosti. Možete dobro komunicirati, tako da vam odgovaraju svi poslovi koji uključuju rad sa ljudima. Želećete da iskoristite sve blagodati ovog dana.

LJUBAV: Za pozitivnu atmosferu veze biće zadužen partner. Padate se na pažnju. Veoma vam je važno da na svog izabranika možete računati u svakom pogledu, u njemu tražite oslonac, ali uzvratićete mu i ako se nađe u nevolji. Slobodni će krenuti u novu avanturu.

ZDRAVLJE: Akumuliranje stresa i suzbijanje negativnih osećanja sigurno je najveći problem i potencijalna prepreka uspostavljanju unutrašnje ravnoteže kojoj toliko težite. Provedite više vremena sami i u miru razmislite o tome šta vas čini neispunjenima, nezadovoljnima i emocionalno poremećenima.

STRELAC

POSAO: Pravo je vreme da produbite strategiju i napravite poslovni koncept za ovaj dan. Nadareni ste za jezike - u gotovo svakom Strelcu postoji poliglot. Veliki ste humanista, pa često birate pravnu profesiju.

LJUBAV: Partner će biti tolerantan i pun razumevanja, što će pozitivno uticati na vezu. Niste skloni varanju i retko idete u avanture, a još ređe ulazite u tajne ili paralelne veze. Slobodni će se usuditi da konačno počnu da osvajaju simpatije.

ZDRAVLJE: Budite aktivni, svoji, radosni i srećni. Obavezno provedite što više vremena u prirodi i fizičkoj aktivnosti u kojoj ćete uživati.

JARAC

POSAO: Bićete prilično ravnodušni i mnogo manje angažovani na poslu. Svu pažnju usredsredićete na rešavanje finansijskih problema.

LJUBAV: Iz novih poznanstava nastaće veze, dok će zauzeti ljudi morati mnogo više da rade kako bi izbegli nesuglasice. Emocionalni odnosi su u fazi blage tranzicije.

ZDRAVLJE: Bilo bi uputno na vreme posetiti lekara, kako manji problemi ne bi postali veći. Što se više zadržavate u prirodi i okružite se pozitivnim ljudima.

VODOLIJA

POSAO: Očekujte poboljšanje u poslu. Međutim, određene poslovne situacije će izazvati zabrinutost. Nadređeni će prepoznati vašu posvećenost i kreativnost, što će vas odvesti do napretka.

LJUBAV: Ako ste sami, onda je to lakše, jer ćete sami pronaći osobu sa kojom možete stupiti u vezu koja ima perspektivu. A ako ste zauzeti, ne čekajte da vam partner pročita misli, budite jasni i slobodni. Nemojte misliti da ste toliko konkretni, verujte mi, drugi ljudi imaju svoje fantazije.

ZDRAVLJE: Dokle god možete, zanemarujte svoje zdravstvene potrebe. Ali morate promeniti naviku. Uživajte u svojoj omiljenoj hrani. Lagani trening imaće okrepljujući efekat na vas.

RIBE

POSAO: Za solidnu situaciju na poslu moraćete da se angažujete što je više moguće, mada ćete biti nezadovoljni svojim statusom. Svu pažnju usredsredićete na rešavanje finansijskih problema.

LJUBAV: Zapamtite ovaj osećaj, kako i vi možete biti topli, saosećajni, otvoreni prema strancima. Ponekad vam svet pruža priliku da radite na vašem poverenju.

ZDRAVLJE: Zanemarite depresiju. Svesni ste usamljenosti i ne opirete joj se. Zabavite se i ne zadržavajte se. Boravak ovog puta nije u vašu korist, već u korist onih koji su sa vama.