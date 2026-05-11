U francuskom gradu Nici došlo je do žestoke pucnjave u kojoj ima mrtvih i ranjenih.

U toku je intervencija u četvrti Mulen u Nici.

U ponedeljak ujutru, u četvrti Mulen u Nici (departman Primorski Alpi) u Francuskoj, došlo je do brutalne pucnjave u kojoj su dve osobe izgubile život, dok je troje ranjeno, potvrdio je javni tužilac Damjen Martineli, a prenosi Le Parisien.

Policijska operacija i rad hitnih službi su i dalje u toku.

Prefekt regiona Primorski Alpi oglasio se putem društvene mreže X, potvrđujući da su policijske snage i ekipe hitne pomoći Francuske na terenu nakon prijava o rafalnoj paljbi.

Stanovništvo je upozoreno da strogo izbegava ovaj deo grada i da ne ometa operacije koje sprovode specijalne jedinice.

Gradonačelnik Nice, Erik Čoti, oštro je osudio ovaj incident, opisujući ga kao „još jednu užasavajuću pucnjavu” u nizu onih koje potresaju grad.

- Rat protiv trgovine drogom ne može se završiti porazom Republike. Nica očekuje adekvatan odgovor, naročito u pogledu broja policijskog osoblja, koje našem gradu bolno nedostaje već godinama - izjavio je Čoti na društvenim mrežama.

Tenzije u Nici traju već nekoliko dana. Ovaj napad nije izolovan slučaj; serija pucnjava i incidenata u različitim delovima grada direktno se povezuje sa borbom za prevlast nad narko-tržištem.

Prethodnih dana zabeleženo je više sukoba u kojima je ranjena jedna osoba, ali današnji bilans žrtava predstavlja drastičnu eskalaciju nasilja.

BONUS VIDEO: