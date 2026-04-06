Prema kalendaru isplata penzije koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, danas (6. aprila), penzije za mart primiće:

- Penzioneri iz kategorija Poljoprivredni koji novac primaju "na ruke", tj, na kućne adrese kao i na šalterima pošta.

- Penzioneri iz kategorija Vojni koji novac takođe primaju na kućne adrese kao i na šalterima pošta.

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz februara 2026. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije Poljoprivredni je 122.747.

Prema podacima Fonda PIO koji se odnose na prošlu godinu, vojnu penziju prima oko 31.400 penzionera.