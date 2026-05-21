Pritvor od mesec dana za sedmoro uglednih srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije - Bratislava Lazića, Mirjanu Dimitrijević, Sašu Mladenovića, Bobana Petrovića, Ljubišu Karadžića, Milicu Dimić i Nebojšu Rašića određen je po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija, uz pomoć njegovog poslušnika Nenada Rašića, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

On je u saopštenju naglasio da ta odluka ima tri cilja – da se dodatno udari na srpske institucije zdravstva i školstva, da se oslabi Srpska lista i da se srpski narod zastraši pred početak izborne kampanje.



Petković je naveo da ono na šta premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti nije računao, jeste da srpski narod pokazuje da je najsložniji i najsnažniji kada je to najpotrebnije i da će zato na ovim izborima još snažnje podržati Srpsku listu, a "izdajnika Rašića poslati na zasluženo mesto – na smetlište političke istorije".

"Ne samo da je reč o Kurtijevoj predizbornoj nervozi pa zato preko leđa srpskog naroda ponovo želi da se domogne vlasti jer svojim biračima nema šta drugo da ponudi, ovde je po sredi i Kurtijev dodatni pokušaj obračuna sa srpskim zdravstvenim i prosvetnim institucijama na KiM, kao vid osvete za ono što nije uspeo da sprovede 15. marta ove godine", dodao je Petković.

Naveo je da nigde u svetu ne postoji primer da interni administrativni procesi budu osnov za hapšenje direktora krucijalnih institucija s obzirom na to da je pitanje radno-pravnih odnosa jasno definisano zakonom i vodi se u skladu sa zakonskim procedurama i propisima.

"Nedopustivo je mešanje Prištine u srpsko školstvo i zdravstvo na Kosovu i Metohiji nad kojim Kurti nema nikakve ingerencije i direktna je odgovornost Nenada Rašića hapšenje sedmoro srpskih direktora i uvođenje takozvane kosovske policije u srpske institucije na KiM", naveo je Petković.

Istakao je da direktori prosvetnih i zdravstvenih institucija uživaju ogroman ugled medju srpskim narodom i svojim kolegama i da su poznati po tome da svoju duznost obavljaju časno, profesionalno i u skladu sa svim pravilima etike, dok su Rašić i Kurti svojim činom pokazali kolike su "moralne ništarije".

Rekao je i da je ovo još jedan pokazatelj da srpski narod na KiM ima samo svoju državu Srbiju i Srpsku listu u koje može da se uzda i osloni i zato ćemo nastaviti da snazno i odlucno pomažemo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

"Pritom, još jednom ističemo da će svi koji su svojim činjenjem doprineli privođenju sedmoro direktora srpskih institucija biti procesuirani i krivično gonjeni u skladu sa zakonom. Povodom protivpravnog zatvaranja srpskih direktora, Beograd je u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim međunarodnim predstavnicima, zahtevajući da sedmoro Srba odmah bude pušteno na slobodu", poručio je Petković.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Iz tog suda je saopšteno da je sudija za prethodni postupak odobrio zahtev osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje mere pritvora protiv M.D, B.P, LJ.K, M.D, N.R, B.L. i S.M.

U Gračanici je u utorak privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucijao zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.