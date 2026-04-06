Pripadnici UKP-a i Vojne policije pronašli su juče predmete sumnjive sadržine u neposrednoj blizini gasne infrastrukture na području Kanjiže.

Po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, Uprava kriminalističke policije, zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije, angažovana je od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije opštine Kanjiža, u potrazi za materijama koje mogu biti opasne po živote građana i vitalne objekte u okolini.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir TV, govorili: Nebojša Obrknežev, magistar naftnog gasnog inženjerstva, Jovo Drobnjak, ekonomista, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i Miodrag Kapor, Stručnjak za energetsku politiku.

Ko stoji iza incidenta kod Kanjiže?

Ko je i zašto postavio predmete sumnjive sadržine tik uz gasovod u Kanjiži, pitanje je koje otvara širi kontekst energetske bezbednosti. U međuvremenu, projekat izgradnje naftovoda Srbija–Mađarska nalazi se u fazi intenzivnih priprema, projektovanja i usklađivanja međudržavnih sporazuma, sa ciljem da radovi na terenu budu završeni u što kraćem roku. Već su potpisani ključni memorandumi između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske.

Nebojša Obrknežev ističe da je reč o gasovodu Balkanski tok, koji kroz Republiku Srbiju ima dužinu od 402 kilometra, uz ključne objekte poput kompresorskih, mernih i blok-stanica.

- 18. ili 19. marta ove godine vojska je počela da obezbeđuje jednu kompresorsku stanicu, što znači da su i tada postojali određeni podaci. Ona se nalazi u mestu Žabari, u Podunavskom okrugu. Kada govorimo o opštini Kanjiža, samo u Velebitu, na naftnom polju Velebit, imate oko 350 naftnih bušotina. Govorimo o jednoj ozbiljnoj energetskoj strukturi na prostoru Republike Srbije - kaže Obrknežev i dodaje da treba sačekati rezultate istrage, s obzirom na to da je reč o velikoj količini eksploziva. Ukoliko bi se desila havarija, ceo severni deo zemlje, odnosno severnobanatski i severnobački okrug, faktički bi ostao bez gasa, kao i Mađarska i Slovačka.

Politička pozadina i bezbednosni aspekt

Kada je reč o političkim implikacijama, predsednik Srbije je već razgovarao sa premijerom Viktorom Orbanom i ocenio da je očigledan cilj da Mađarska ostane bez gasa. Gasovodi i naftovodi spadaju u objekte kritične infrastrukture, a protokoli predviđaju tri nivoa zaštite: preventivno osmatranje, kritični režim i neposredno borbeno obezbeđenje.

Uključivanje Vojne policije u pretres dodatno ukazuje na ozbiljnost situacije. Drobnjak smatra da je ovo posledica dubljih uzroka:

- Cilj je da se na neki način nanese velika šteta Srbiji, a zna se i zbog čega. Sa jedne strane, nismo uveli sankcije Rusiji, a sa druge strane postoje geopolitički interesi i projekti, gde je cilj da se na svaki način oslabi pozicija Viktora Orbana pred izbore.

Geopolitičke igre i međunarodni uticaji

Predsednik je u jučerašnjem obraćanju poručio da geopolitičke igre neće zaobići Srbiju i postavio pitanje da li je izbegnuta velika tragedija u poslednjem trenutku. Kapor ukazuje na širi međunarodni kontekst:

- Imamo posetu američkog potpredsednika Džej Di Vensa Mađarskoj, kako bi pružio podršku jednoj relativno maloj državi u evropskim, a kamoli svetskim okvirima. Potpredsednik jedne države ne odlazi bez ozbiljnog razloga. To govori da je Mađarska izuzetno važna za trenutnu administraciju u Beloj kući - kaže Kapor i dodaje:

- Postoji nešto što se u politici naziva „false flag“ operacija, odnosno kreiranje događaja kako bi se ostvarili određeni politički benefiti. S obzirom na to da pokazatelji ukazuju da Viktor Orban gubi na izborima 12. aprila, ovakvi incidenti mogli bi da utiču na promenu dinamike i eventualni rast njegove popularnosti.

Pretnja kritičnoj infrastrukturi

Ljubomir Đurić osvrnuo se na bezbednosni aspekt i potencijalne posledice:

- Mi ovde govorimo o potencijalnom terorizmu usmerenom na kritičnu energetsku infrastrukturu, ne samo naše države. Eksploziv postavljen uz sam gasovod predstavlja pretnju za Srbiju, Mađarsku i Slovačku, ali i ekonomsku pretnju za sve države koje imaju koristi od tog sistema. Situacija je veoma ozbiljna i smatram da bi u ovom trenutku bilo neodgovorno upirati prstom u bilo koga, jer trenutno nemamo nikakvu informaciju.

