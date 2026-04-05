Predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na gradilištu Expo govorio je o eksplozivima koju su pronađeni nedaleko od gasovoda Kanjiža.

-Mislimo da znamo i koja su lica trebala da izvrše poslednji korak, mislim na grupacije tih lica. Svakoga koga uhvatimo da pokuša da uništi Srbiju na bilo koji način, naš odogovor biće jasan i suočiće se sa teškim posledicama.

-Neko je znao da je to slepo crevo i hteo je da pošalje političku poruku. Da li je nečija namera bila da pokaže da je namera da se učini nešto protiv Mađarske ili je i protiv Srbije, to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem - rekao je predsednik Vučić.