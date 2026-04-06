Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je da će u utorak na meti napada u Iranu biti elektrane i mostovi i oštrim rečima pozvao Teheran da otvori Ormuski moreuz.

"Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ničeg sličnog tome. Otvorite prokleti moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu, samo gledajte. Neka je slava Alahu", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Vreme ističe

Američki predsednik upozorio je da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.

"Sećate li se kada sam Iranu dao rok od 10 dana da postigne dogovor ili da otvori Ormuski moreuz", upitao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Vreme ističe - 48 sati pre nego što sav pakao zavlada nad njima. Slava Bogu", napisao je Tramp.

Ormuski moreuz je strateški važan morski prolaz kroz koji se prevozi veliki deo svetske nafte, a Iran je tokom eskalacije napetosti u regionu postavio ograničenja za prolaz brodova iz zemalja koje smatra neprijateljskim.