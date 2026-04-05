Jutros oko 7 časova veliki broj pripadnika MUP i Vojske Srbije, dronovi, psi tragači, okupirali su Kanjižu u potrazi za eksplozivnim napravama, koje su pretile da ugrože gasni tok koji spaja Srbiju i Mađarsku.

Pronalazak bombe u blizini magistralnog gasovoda kojim ruski gas preko Srbije stiže do Mađarske odjeknuo je kao udarna vest u vodećim ruskim i mađarskim medijima, što jasno pokazuje koliko se ova pretnja smatra ozbiljnom, ne samo u Beogradu, već i u celom regionu.

RIA Novosti smatra da ovo nije izolovan incident, već alarmantno upozorenje da je ugrožen jedan od ključnih energetskih pravaca kojim ruski gas preko Balkana stiže ka Evropi.

Orban sazvao Savet bezbednosti

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je na svom Fejsbuk nalogu da je posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sazvao hitnu sednicu Saveta odbrane Mađarske.

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srpska vlast je pronašla snažnu eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Istraga je u toku.

Sazvao sam hitni savet za odbranu za danas popodne", napisao je Orban.

Vučić: Poslata je politička poruka

Vučić je, tokom obilaska radova na Ekspu, novinarima kazao da se čuo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavestio o istrazi navodeći da bi da je ta akcija uspela Mađarska i sever Srbije ostali bez gasa.

"Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa", rekao je Vučić.

Kako je dodao, kasnije se može razgovarati o detaljima do koje će doći vojska, pre svega kontraobaveštajna služba, odnosno Vojno-bezbednosna agencija.

"Svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje ključne gasne infrastrukture obaveštavaće vas tokom dana. Ovo mnogo toga menja i u našem odnosu. Ovim je poslata politička poruka. Mi kompresorsku stanicu branimo bukvalno kao Kragujevac i Niš. Tamo ne može ptica da proleti što dodatno, inače, snaži odbranu Šumadije, Pomoravlja, Braničeva. Ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Sreća pa su naše obaveštajne službe uradile dobar posao", naveo je Vučić i izrazio očekivanje da će ovaj problem biti rešen bez ljudskih žrtava i bez bilo kakvih tragičnih posledica.