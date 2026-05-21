-Svi koji učestvuju u zaštiti kriminalaca, moraće da napuste posao, mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, 97 odsto su čestiti policajci i zbog tih 3 odsto koje svi ljudi znaju, prljavi policajci i ceo grad to zna i mnogi gradovi to znaju, više neće moći taj posao da obavljaju. Moraće da postoji striktnost, obaveznost i jasne norme koje niko neće moći da ruši - kaže Vučić.

- Biće to teška borba. Pitanje je kako će se ovo završiti, ja dajem obećanje da ću dati sve od sebe. Znam šta ljudi očekuju od države. Znate li koliko ubistava imamo od 2000. do 2012. u 1946, a od 2013. do 2026. 1125. Ono što nam je problem, imate ljude za koje ne možete da kažete da su uvek loše radili za državu. Ali posle nekog perioda kažu "moramo da budemo u kontaktu sa kriminalcima zbog informacija itd". Ovaj monstrum koji je ovo uradio je bio policajac. Napustio je policiju 2001. ili 2002. Ovaj drugi je vozač, opet nešto povezan sa policijom. Za mene je neverovatno da imamo policajca koji kažu "on je zazidan u Expu, nikada nećemo otkriti". Hoćemo li imati dovoljno hrabrosti i snage, jer i o ovome će mnogi da ćute. Postoje tužioci, postoje sudovi, ali mora postojati i naša reakcija na ovo i biće najžešća moguća - navodi predsednik Vučić i dodaje:

- Onaj kome se dokaće krivično delo biće tretiran kao kriminalac, onaj kome se ne može dokazati biće pušten. Za nas ne postoje oni koji su iznad zakona i jači od države. Supruga ubijenog je došla u 16 sati, pošto je delo verovatno izvršeno. Reagovali smo snažno i odgovorno. Uhapsili i veći broj lica nego što bi mogli i u prvom momentu da osumnjičite. Tako ćemo i ubuduće da radimo - poručio je predsednik.