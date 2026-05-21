Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država krenuti u obračun sa, kako je naveo, „prljavim policajcima” koji štite kriminal i obmanjuju javnost. Istakao je da velika većina pripadnika policije časno obavlja svoj posao, ali da manjina koja je povezana sa kriminalom više neće moći da ostane u sistemu.

„Obračunaćemo se sa prljavim policajcima koliko odmah. Svi ovi koji su lagali i obmanjivali javnost, svi ti koji učestvuju u zaštiti kriminalaca, moraće prvo da napuste posao, da budu oterani sa posla, jer nam takvi ljudi nisu potrebni. Mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, a to je njih 1, 2 ili 3 posto, a 97% su čestiti, dobri i pošteni policajci. I zbog tih 3% koje svi ljudi znaju i znaju da su policajci kao iz filma Kum, prljavi policajci. I ceo grad to zna i mnogi gradovi to znaju i u Beogradu i u Novom Sadu se zna i u Nišu se zna. Više neće moći i u Kragujevcu više neće moći taj posao da obavljaju. Naše mere će biti veoma stroge i žestoke, a donećemo i zakon da ne bi moglo različitim pravilnicima široko ili usko da se tumači kako god hoćete, već da postoji striktnost, obaveznost i potpuno jasne norme koje niko ne može podzakonskim aktima da ruši. Dakle, nama je potrebna policija u službi građana, uvek i na svakom mestu.”