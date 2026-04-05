Reagovanje prenosimo u celosti:

"Marinika Tepić, po dobro poznatom receptu, ponovo pribegava etiketiranju, uvredama i pokušajima da kriminalizuje svakoga ko ne deli njene stavove i stavove mašinerije čiji je izdanik.

Nazivajući političke neistomišljenike „monstrumima“, Marinika Tepić pokazuje na delu samo još jedan besprizoran primer brutalne političke manipulacije i pokušaja da se neistine i lične uvrede predstave kao ozbiljna politika.

Govori da ministar Boris Bratina huška policiju na mlade, a istovremeno zaboravlja zloupotrebu studenata i štetu nanesenu Beogradskom univerzitetu, koji je zbog blokada izgubio hiljade diplomaca, što je zločin protiv mladih i njihove budućnosti.

Jedini i večiti cilj njenih napada je predsednik Vučić, njena opsesija i politički nedostižan u svakom pogledu. Naziva ga otpadom i drži lekcije o medijima, dok upravo ona sa propagandnom mašinerijom laži i bezumlja N1, Nova, Danas i slični godinama fabrikuje afere i preuzima ulogu tužioca, sudije i izvršitelja, pokušavajući da razori Srbiju.

Ista ta politika, sa svojim sponzorima i sledbenicima, deceniju je razarala našu zemlju zatvarala fabrike, ostavljala ljude bez posla i gasila institucije, uništavajući beskrompromisno zarad ličnih interesa sve što im stane na put.

Danas, kada Srbija sa odgovornom i predanom politikom Aleksandra Vučića napreduje, kada se gradi, zapošljava i razvija, njene laži postaju sve praznije, a napadi sve očajniji.

Ne vredi – narod nije naivan i odlično pamti kako je bilo i ko je za to odgovoran.

Srpski narod je pobeđivao i veće zlotvore kroz istoriju, pa će pobediti i ovakvu politiku laži i nasilja.

Pobediće Srbija", zaključuje Selaković.