Vučić je, nakon obilaska radova na gradilištu Ekspo u Surčinu, u izjavi medijima rekao da će na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu biti 137 stranaka, odnosno 134 države, a tri organizacije, kao i da će za tih 93 dana Ekspa biti organizovano 8.000 događaja, kao i da Šahovski savez Srbije ima ambiciozan plan da se tamo igra svakoga dana šah, kao i drugi sportski savezi.

"To je apsolutni rekord za Specijalizovani Ekspo i baš sam ponosan i zahvalan našim kineskim partnerima koji izuzetan posao rade, odličan posao rade, zahvalan našim firmama koje veliki i dobar posao rade i koji su bili deo ovog istorijskog rezultata i istorijskog posla", kazao je Vučić.

Izrazio je ponos što se danas nalazi u Ekspo kompleksu i zgradi koja je manja, ali koja podseća na Gugenhajm i, kako je dodao, čudesno izgleda sa veličanstvenim pogledom i na Srem i na Avalu i Šumadiju i na ceo Beograd, na Savu.

"Sada možete da vidite razmere i veličine i projekta i napora i snova koje smo imali", kazao je Vučić.

Obavestio je da je morala da se izgradi i toplana, koja je prvi energetski objekat tog tipa koji je izgrađen na teritoriji Grada Beograda od 1987. godine.

Navodeći da se sa izgradnjom u Jugoslaviji stalo 1987. i 1988. godine, Vučić je naglasio da od tada nikada više nije bilo tako velikog zamajca do danas.

"Ovo su ogromna ulaganja, ogroman novac, ovo je promena života, ovo ne znači samo u smislu onoga šta će to da bude za 1.500 porodica koji će da žive u ovih 1.500 stanova, svima onima koji će iz oblasti kulture, sporta da koriste ove prostore, desetinama hiljada ljudi koji će ovde da uživaju. Ovo znači zapošljavanje naše građevinske industrije, zapošljavanje naših ljudi, veću stopu rasta, veće plate, veće penzije. Ovo je ono na čemu smo zasnivali naše uspehe i nastavićemo to da radimo", poručio je Vučić.

Navodeći da ga brine geopolitička situacija, Vučić je kazao da će Srbiju čuvati u miru.

"Mi ćemo da imamo dovoljno hrane, bude li neophodno, bude li nastavljeno sa neodgovornim ponašanjem i svim drugim i budemo li videli da loše ide u lancima svetskog snabdevanja, nemam nikakav problem, lično ću bude li potrebno u određenim oblastima, da iniciram donošenje odluka o zabrani izvoza najvažnijih proizvoda koja naša zemlja stvara, kreira, proizvodi. U Srbiji će biti dovoljno hrane, u Srbiji će biti dovoljno svega", istakao je Vučić.

Dodao je da je to ono što on može da učini, a da drugi mogu da razmišljaju koga sve podržavaju i koliko neodgovornih politika u svetu postoji.

"U svakom slučaju, ponosan sam na Srbiju što gradi, što se gradi, što radi i verujem da bez obzira na bezbroj teškoća, na bezbroj muka, na bezbroj problema, da ćemo biti ponosni domaćini, da ćemo sve naše goste, do sada imamo 137 stranaka, 134 su države, a tri su organizacije, međunarodne institucije velike koje su prijavile učešće", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

