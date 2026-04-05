Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na ponašanje i potpuni izostanak empatije blokadera i rektora Đokića nakon tragične smrti studentkinje na Filizofskom fakultetu.

-Nije legitimno i legalno da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke. Zahvalan sam porodici stradale M. Ž. koja je sarađivala sa nadležnim organima. Bila je potpuno normalna devojka, samo 18 minuta pre smrti je slala normalne poruke i ništa nije nagoveštavalo da bi učinila nešto protiv sebe. Ona je na to bila naterana, čime, to će istraga da utvrdi. Političar Đokić, ni svi ostali sa fakulteta, nisu pokazali empatiju. Više minuta ćutanja je dobilo kuče Dona. Đokića i sve ostale treba da bude sramota. Narod sve vidi i prema tome će da sudi - kazao je Vučić.