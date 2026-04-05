- Poslednjih nekoliko godina smo izvršili obrazovni genocid. Bavili smo se samo pametovanjem i politikom umesto da se bavimo učenjem zanata. Porazna je činjenica na fakultetima - ko ide na blokade, dobije 10. Je l' to nastava u Srbiji? O znanju da vam ne govorim, niko ništa ne zna. Zanimaju ih samo plate i kada će političar Đokić da bude nosilac liste. Podatak koji kaže da je prošle godine gotovo 12 hiljada ljudi manje diplomiralo na univerzitetu, na srpskim univerzitetima onda vam je jasno kakav je zločin izvršen. Sve mora da se nadoknadi - poručio je predsednik i dodao:

-Sve može da se nadoknadi radom i trudom. Rad, trud, marljivost, posvećenost, uvek nadokade sve i kada zaostanete i kada padnete i kada se podignete i kada ponovo radite vidite - rekao je Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na gradilištu Expo.