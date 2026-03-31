Predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić uputila je oštar odgovor Zdravku Ponošu, nakon njegovih komentara u vezi sa samitom Brdo–Brioni i aktuelnim političkim dešavanjima.

Kako je navela, Ponoš, za koga tvrdi da je tokom svoje karijere uništavao srpsku vojsku i učestvovao u topljenju srpskih tenkova, sada je, prema njenim rečima, „brže-bolje stao na stranu Hrvatske“, jer izražava zabrinutost zbog toga što se samit na Brionima možda neće održati.

„Nisu valjda izbori u Kuli, jednoj maloj opštini u Republici Srbiji, razlog za otkazivanje tako ‘važnog’ samita“, poručila je Vučinić.

Ona je naglasila da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije organizator tog skupa, te da je na organizatorima da odluče da li će ga pozvati, dok je na predsedniku da odluči da li će prisustvovati.

„Ne treba Ponoš da brine o Vučićevom kretanju. Kao što je mogao da vidi, predsednika su poslednjih nedelja dočekivale desetine hiljada građana širom Srbije, spontano, bez protokola i bez obezbeđenja“, istakla je Vučinić.

Dodala je da Ponoš, kako tvrdi, ne može ni da zamisli takav kontakt sa građanima, jer ga to, prema njenim rečima, „sigurno zamara“.

„Ne zna gde su te male mesne zajednice, niti kako bi ga narod dočekao, ali zato pokazuje veliku zabrinutost za Brione i samit“, navela je ona.

Na kraju, Vučinić je ocenila da bi Ponoš, ukoliko bi učestvovao na tom skupu, govorio protiv sopstvene zemlje i pokušavao da se dodvori stranim faktorima.

„To je suštinska razlika između Ponoša i Vučića – i neka tako i ostane“, zaključila je predsednica Skupštine grada Novog Sada.