"Danas, kao političar bez rezultata i odgovornosti, pokušava da umanji značaj ozbiljne akcije naše vojske i službi bezbednosti, u kojoj je zaštićena bezbednost Srbije i pokazan visok nivo profesionalizma."

"Njegov doprinos bezbednosti zemlje svodi se na saopštenja i dosetke, pa nije ni čudo što mu stvarni rezultati deluju strano."

"Posebno je zanimljivo što čovek koji nikada nije preuzeo rizik kada je bilo najteže, danas deli lekcije onima koji taj rizik svakodnevno nose. Ta vrsta hrabrosti, iz fotelje, odavno je prepoznata i više nikoga ne impresionira."

"Kada Ponoš govori o „rečniku“, on u stvari pokušava da sakrije suštinu, da ne razume, ili ne želi da razume, kako funkcionišu ozbiljne bezbednosne operacije. Za razliku od njega, državne institucije ne hapse „utisak“, već rade svoj posao u skladu sa zakonom i interesima Srbije."

"Građani ove zemlje dobro znaju ko je kada je bilo teško stajao uz svoju državu, a ko se javlja tek kada treba nešto da se omalovaži i relativizuje. To je mera i kredibiliteta i namere," naveo je Stefanović.





