Veliki petak u Srbiji ima svoju posebnu atmosferu – spoj tišine i užurbanosti u kuhinjama. Dok porodice pripremaju boje i biraju najlepša jaja, svaka kuća čuva svoje male tajne zanata. Deca nestrpljivo biraju svoje favorite za predstojeći megdan, dok odrasli, iako s ozbiljnošću, učestvuju u toj magiji sa istim žarom. Ipak, iza ovog naizgled jednostavnog čina krije se simbolika koja seže daleko u prošlost, pre nego što je postala deo hrišćanske tradicije.

Jaje je još u drevnim kulturama predstavljalo rađanje kosmosa, novi život i trijumf nad ništavilom. U hrišćanskoj tradiciji ono simbolizuje vaskrsenje – baš kao što život probija čvrstu ljusku i izlazi na svetlost, tako i ovaj praznik slavi pobedu nad smrću. Farbanje jaja na Veliki petak služi kao emotivni podsetnik na stradanje, ali istovremeno i kao radosna najava onoga što sledi.

Crvena boja, koja je danas najčešća, krije posebnu priču. Legenda o Mariji Magdaleni govori da su jaja u njenoj korpi postala crvena kada je izašla pred rimskog cara Tiberija s darom u rukama i izgovorila “Hristos vaskrse”. Druga predanja objašnjavaju da su kapljice krvi sa Golgote obojile jaja ili da su žene koristile jarku boju kako bi zbunile vojnike. U svakom slučaju, crvena boja simbolizuje žrtvu, a jaje neuništiv život.

A šta je sa zekom? Iako nema veze sa biblijskim tekstovima, njegova uloga je stara koliko i paganske tradicije – bio je simbol plodnosti i buđenja prirode. Njegova veza sa Uskrsom kakvu danas poznajemo počinje u Nemačkoj u 16. veku, a običaj su kasnije preneli doseljenici u Ameriku, odakle se proširio širom sveta. Danas je zec uglavnom estetski detalj, ali podseća na trajnost simbola koji opstaju vekovima.

Na kraju, nije važno koja je od priča najtačnija. Bitno je što ritual farbanja jaja svake godine spaja generacije i unosi radost u domove. On je nit koja nas povezuje sa precima i podseća nas na novi početak. I dok se vodi “takmičenje” čije će jaje biti najčvršće, u svemu je najlepše upravo zajedništvo i tradicija koja se prenosi s kolena na koleno.