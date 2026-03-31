Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji se nalaze u zgradi Rektorata, kako mediji saznaju, vrše pretres ukupno 28 prostorija, 3 sale i podruma.

U Rektoratu je policija pronašla pune torbe medicinske opreme! Za kakvo krvoproliće su se blokaderi spremali dok su Rektorat koristili kao bazu za operacije?

Među medicinskom opremom policija je pronašla veliki broj baunila i špriceva.

U pretresu prostorija u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz Odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz Odeljenja za borbu protiv korupcije.

Podsetimo, pripadnici UKP MUP postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22.40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

Logično je pitanje - da li je ovako Vladan Đokić zamislio svoju ulogu? Da on "pumpa" dok mu država sipa pare u džepove i da ga ništa ne pita?