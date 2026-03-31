Vučević ističe da mu je kao ministru odbrane i kasnije predsedniku Vlade, pitanje KiM bilo jedno od prioritetnih, najvažnijih i najtežih tema s kojim se suočio i bavio.

- Pokušao sam, vršeći te poslove, da pomognem narodu, državi, predsedniku Republike, Petru Petkoviću, koji nose najveći teret ili obaveza po tom pitanju. Danas je situacija gora nego 2025, a 2025. je bila užasna situacija. Kurti nastavlja, ne zaustavlja se sa svojom političkom agendom da Srbi ne mogu da žive na KiM, gaseći institucije srpskog naroda na KiM. On poručuje Srbima na severu KiM da ne mogu više tamo da opstanu- rekao je lider SNS.

On je naglasio da je Kurti u martu ove godine spremio finalni napad na sistem zdravstva i prosvete.

-Svi oni koji nemaju ličnu kartu tzv. Kosova moraju kad uđu na teritoriju pokrajine da dođu u policiju i da objasne šta rade tamo. Imate situaciju ako se majka porađala u Raški, Kraljevu, Vranju, ta deca ne mogu da imaju dokumenta tzv. Kosova. Diplomatija ne daje dovoljne rezultate. Ali je činjenica da je diplomatija krajem 20. veka doživela krah, baš na pitanju KiM. Kao što je rekao predsednik Vučić, otvorili ste Pandorinu kutiju sa Kosovom i to će se obiti celom svetu o glavu. Mnogo teška situacija. Nemamo prava da nakon 27 godina od NATO agresije kažemo da smo se umorili. Nije rešeno i ne može biti rešeno bez Srbije- poruka je bivšeg premijera.

Vraćanje vojnog roka je nasušno potrebno

Vreme je pokazalo da je koncept malih vojski nemoguć u ovakvim okolnostima, dodao je Vučević govoreći o uvođenju obaveznog vojnog roka.

- To što je Ponoš nekad pomislio je doživeo potpuni krah. Srbija se opredelila da bude vojno neutralna, a okolnosti su pokazale da nisu svi prijateljski nastrojeni, ni u svetu ni u regionu. Vraćanje vojnog roka je važna odluka i nadam se da će uskoro biti pred poslanicima. Stvar je procene da li će prva klasa biti u decembru 2026. ili martu 2027. godine. To je lekovito i za mlade ljude i za porodice, da ti dečaci budu 75 dana u toj zajednici, steknu nova poznanstva, razviju samopouzdanje i dožive novi osećaj dodatne odgovornosti prema porodici, narodu i državi. Vraćanje vojnog roka je nasušno potrebno, u vidu bezbednosti. Srbija je postavila doktrinu opšte odbrane. To znači da svi branimo Srbiju u slučaju napada. Ako nam je to vojna doktorina, kako mi to provodimo ako imamo generacije koje nisu čizme obule? Ako ćemo da živimo u bajkama da se ništa loše desiti, ajde da se mi pripremimo i da radimo da se to nikada ne desi, ali ako se desi da šteta bude manja. Hrvatska je pre neki dan promovisala prvu klasu. Nemačka jača vojsku. Naš nacionalni interes je da čuvamo mir. Zamislite koliko bi danas bilo građana u Srbiji da nije bilo stradanja u Prvom i Drugom svetskom ratu. Nemamo prostora za luksuziranje, moramo da izguramo priču o vojnom roku- istakao je za emisiju "Na ivici".

Aleksandar Vučić vodi izbalansiranu politiku

Kako dalje navodi, Srbija je strateški opredeljena za članstvo u EU, a da li će i kada će to biti ne zavisi samo od nas.

-Nisam siguran da je EU spremna da proširi članstvo. Što se tiče zemalja BRIKS-a imamo dobre odnose sa državama članicama. Najveći usud balkanskih naroda je što nam nisu dali da se mi ovde međusobno dogovorimo. Da nema dušebrižnika, dogovorili bismo se mi i sa Bošnjacima, Hrvatima, kako da živimo na ovim prostorima. Mi ne smemo da odustanemo od dijaloga. S kim Bošnjaci mogu da žive bliže nego sa Srbima? I u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori. Imam nekad utisak da neki spolja misle da Srbiju treba vratiti na teritoriji Berlinskog kongresa i da su nas tu priznali. A sve ono što smo posle radili je da smo se proširivali bez njihovog saglasja. Čućete od nekih nemačkih i turskih političara da su ovo njihove zone delovanja- naglasio je i dodao:

-Posao državnika je da vodi balansiranu i odmerenu politiku, a da sačuvate narod i državu. To je radio i kralj Aleksandar Karađorđević, to je radio i Josip Broz Tito, šta god ja mislio o njemu, to radi sada i Aleksandar Vučić. Da to tamo ne valja, zašto su evropske države uvek išle u Afriku i pravile tamo svoje baze. Mnogo toga što nam se desilo od 1. novembra do danas su posledice slobodarske politike Aleksandra Vučića, da mu nisu neke stvari oprostili i da mu organizuju stvari koje su organizovali.

Nisam patio da budem reformator

Vučević se dotakao i pitanja politike, ličnog života i najtežih trenutaka u karijeri, a evo šta mu smeta.

-Imao sam spoznaju politike kada sam postao gradonačelnik. Nekad se začudim nivoom odgovornosti nekih ljudi, nezainteresovanosti nekih koji se bave politikom. Kako možete da budete ministar u Vladi, koja je jedna od stubova izvršne vlasti, i kažete da vas politika ne interesuje? To iskreno prezirem kad čujem. Šta radiš u politici ako te politika ne interesuje? Kako se zove to kad vodimo državu, grad? To nije politika? Voleo bih da me pamte kao Srbina, patriotu, oca. Nisam patio da budem reformator, nisam sebe tako doživeo. Voleo bih da ovako budem definisan. Da ne obrukam roditelje, decu, prijatelje, drage ljude- reči su lidera naprednjaka.

Ističe da mu je najteže bilo kada je pala nadstrešnica u njegovom rodnom gradu i ceo januar 2025. godine.

-Tada su blokaderi oborili stablo na putu kojim sam se kretao. Dan kada sam podneo ostavku. Onda prošlog maja kada sam bio kum gradske slave u Kuli, kada su blokaderi blokirali liturgiju. Najdramatičnije iskustvo je u avgustu kada su pokušali da nas zapale u prostorijama SNS u Novom Sadu. Tada je bio i moj stariji sin sa mnom, ministarka Adrijana, moji momci iz Kobri- podseća.

Ljubav i snaga moje porodice mi daje motiv

Vučević podvlači i da je ponosan otac, kao i to da je ponosan na svoju porodicu.

-Da nije bilo njih ne bih mogao ovo da budem. Kada imate osećanje da je kod kuće sve dobro i da to neko sve kontroliše, pre svega supruga,majka preuzme odgovornost prema deci, vi možete ići relaksiraniji u političke bitke. Tu sam najzahvalniji kako su dečaci vaspitani. Mihajlo se zaljubio u politiku, želim mu svu sreću, a nadam se da Danilo neće ulaziti u politiku. Ne bih voleo da mi obojica sinova budu u politici. Ljudi misle da je to paket privilegija. Kod mene se sve meri, koliko sam pojeo, šta sam pojeo, gde sam putovao. Izgubite privatnost. Moj mlađi sin je bio prvi napadnut u školi, tako su i krenule blokade u školama. Njihova snaga i ljubav mi daju motiv. Moja deca su imala više problema što sam im ja otac, nego privilegija. meni niko nije u inostranstvu, meni je Srbija najlepša na svetu.

Opušta se gledajući fudbal, sport, istorijske emisije, a kako kaže, i da čita.

- Posledice novih komunikacionih tehnologija su veliko zlo, udaljavaju vas, i manje čitam nego pre, a volim da čitam. to nadomestim podkastima. Volim da vozim motor. Imao sam pauzu, pa sam se ponovo vratio. Potpuno sam gradsko dete koje je u drugoj polovini života shvatio da treba živeti u prirodi. To je neverovatan punjač. Pre bih otišao u šumu da me niko ne vidi. Kako sam sazrevao pronašao sam sebe i u veri. Doživeo sam neke stvari odlazeći u crkve i manastire, tu sam se vraćao smireniji i sigurniji- zaključio je.