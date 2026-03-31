Stručnjaci za tekstil upozoravaju da nepravilno sušenje može dovesti do oštećenja tkanine, gubitka oblika i bržeg habanja garderobe.
Zašto je sušenje veša na otvorenom najbolji izbor?
Kada vremenski uslovi to dozvoljavaju, sušenje veša napolju je jedan od najefikasnijih i najzdravijih načina:
- odeća se brže suši
- prirodan miris svežeg vazduha
- sunce deluje antibakterijski
- ekološki i besplatan način sušenja
Sunčeva svetlost može čak pomoći i u blagom izbeljivanju bele odeće.
Štipaljke za veš – zašto mogu biti problem?
Iako su štipaljke praktične, mogu oštetiti tkaninu i ostaviti tragove, naročito na osetljivim materijalima kao što su:
- pamuk
- svila
- tanja sintetička vlakna
Dugotrajno zatezanje može deformisati odeću i smanjiti njen kvalitet.
Ako koristite štipaljke, postavljajte ih na manje vidljiva mesta ili na deblje delove odeće.
Bolja alternativa: sušilica za veš bez štipaljki
Stručnjaci sve češće preporučuju korišćenje sušilica za veš (stalaka), jer:
- ravnomerno raspoređuju težinu odeće
- smanjuju pritisak na tkaninu
- sprečavaju deformacije i tragove
Ovo je posebno korisno za osetljive komade garderobe.
Trikovi za pravilno sušenje veša
Kako biste postigli najbolje rezultate, primenite ove savete:
- protresite odeću pre kačenja kako biste smanjili nabore
- ispravite rukama tkaninu pre sušenja
- kombinujte sušenje napolju i unutra
- ne ostavljajte osetljive materijale predugo na suncu
Za dodatnu svežinu, bela odeća se može lagano poprskati rastvorom vode i belog sirćeta.
Kako pravilno kačiti odeću?
Način kačenja ima veliki uticaj na oblik i trajnost odeće:
- majice kačite za donji deo (da se ne razvuku ramena)
- pantalone kačite za pojas ili nogavice
- delikatne komade sušite položene na ravnoj površini
Tako ćete smanjiti potrebu za peglanjem i produžiti vek garderobe.
Sušenje veša nije samo rutina – pravilne navike mogu značajno produžiti trajanje vaše garderobe. Izbegavanjem čestih grešaka i korišćenjem pravih metoda, odeća će duže izgledati kao nova i zadržati kvalitet nakon svakog pranja.
