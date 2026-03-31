Stručnjaci za tekstil upozoravaju da nepravilno sušenje može dovesti do oštećenja tkanine, gubitka oblika i bržeg habanja garderobe.

Zašto je sušenje veša na otvorenom najbolji izbor?

Kada vremenski uslovi to dozvoljavaju, sušenje veša napolju je jedan od najefikasnijih i najzdravijih načina:

  • odeća se brže suši
  • prirodan miris svežeg vazduha
  • sunce deluje antibakterijski
  • ekološki i besplatan način sušenja

Sunčeva svetlost može čak pomoći i u blagom izbeljivanju bele odeće.

Štipaljke za veš – zašto mogu biti problem?

Iako su štipaljke praktične, mogu oštetiti tkaninu i ostaviti tragove, naročito na osetljivim materijalima kao što su:

  • pamuk
  • svila
  • tanja sintetička vlakna

Dugotrajno zatezanje može deformisati odeću i smanjiti njen kvalitet.

 Ako koristite štipaljke, postavljajte ih na manje vidljiva mesta ili na deblje delove odeće.

Bolja alternativa: sušilica za veš bez štipaljki

Stručnjaci sve češće preporučuju korišćenje sušilica za veš (stalaka), jer:

  • ravnomerno raspoređuju težinu odeće
  • smanjuju pritisak na tkaninu
  • sprečavaju deformacije i tragove

Ovo je posebno korisno za osetljive komade garderobe.

Trikovi za pravilno sušenje veša

Kako biste postigli najbolje rezultate, primenite ove savete:

  • protresite odeću pre kačenja kako biste smanjili nabore
  • ispravite rukama tkaninu pre sušenja
  • kombinujte sušenje napolju i unutra
  • ne ostavljajte osetljive materijale predugo na suncu

Za dodatnu svežinu, bela odeća se može lagano poprskati rastvorom vode i belog sirćeta.

Kako pravilno kačiti odeću?

Način kačenja ima veliki uticaj na oblik i trajnost odeće:

  • majice kačite za donji deo (da se ne razvuku ramena)
  • pantalone kačite za pojas ili nogavice
  • delikatne komade sušite položene na ravnoj površini

Tako ćete smanjiti potrebu za peglanjem i produžiti vek garderobe.

Sušenje veša nije samo rutina – pravilne navike mogu značajno produžiti trajanje vaše garderobe. Izbegavanjem čestih grešaka i korišćenjem pravih metoda, odeća će duže izgledati kao nova i zadržati kvalitet nakon svakog pranja.

