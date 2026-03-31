Veliki napad dronovima usmeren na severozapadnu Rusiju oštetio je luku Ust-Luga na Baltičkom moru, ključnu za ruski izvoz goriva, kao i jednu školu, saopštile su jutros lokalne vlasti u Rusiji i dodale da su tri osobe povređene.

Guverner regiona, koji se nalazi nekoliko stotina kilometara od linija fronta i čiji je glavni grad Sankt Peterburg, Aleksandar Drozdenko rekao je da je ruska protivvazdušna odbrana tokom noći oborila 38 dronova.

Nije precizirao njihovo poreklo, ali Ukrajina svake noći šalje desetine dronova prema Rusiji kao odgovor za svakodnevno bombardovanje njene teritorije više od četiri godine.

"Postoji šteta u luci Ust-Luga", dodao je Drozdenko na Telegramu.

Ta lokacija u Finskom zalivu, ključna za ruski izvoz đubriva, nafte i uglja, već je nekoliko puta bila meta napada poslednjih dana.

Guverner je rekao da su ostaci presretnutih dronova oštetili tri stambene zgrade i dve učionice u lokalnoj školi gde su povređene tri osobe, uključujući dvoje dece.

Agencija TASS je javila da je na aerodromu u Sankt Peterburgu, drugom po veličini gradu u zemlji, otkazano oko 50 letova.

Sankt Peterburg je rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina.