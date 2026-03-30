U Srbiji su u nedelju u 10 gradova i opština održani izbori za odbornike lokalnih samouprava, a u nekim mestima gde su izbori održani zabeleženi su stravični primeri blokaderskog nasilja.

Pristalice blokaderske liste su na više mesta napadali aktiviste SNS i onemogućavali građane da glasaju.

U Boru su blokaderi došli ispred prostorija te stranke i napali aktiviste SNS-a suzavcem i palicama i povredili više mladića, dok je jedan završio u bolnici.

Njega i nekoliko njegovih prijatelja je ispred prostorija SNS napalo 15 blokadera, koji su ih isprskali suzavcem i nekom vrstom plina. Jednom muškarcu su slomili ruku. Njemu su koža i oči otečene, ima hematome na licu, a nagrižena je i sluzokoža u nosu i ušima.

Potezanje pištolja

Verovatno najjeziviji incident tokom jučerašnjeg dana izazvao je finansijer blokadera u Bajinoj Bašti, koji je potegao pištolj na aktiviste SNS. U pitanju je finansijer blokadera Slobodan Divac.

- Taj čovek je potezao pištolj na pristalice SNS, s njim je bio u društvu još jedan muškarac u crvenoj dukserici, za kojim se traga, on je takođe imao pištolj u rukama. Taj lokalni blokader je priveden, a kako se ispostavilo, kod sebe je imao plastični pištolj.

Kako se brzo saznalo, u pitanju je narko-diler iz Bajine Bašte Slobodan Divac, koji je izašao iz parkiranog audija i krenuo prema masi koja se tukla, a tom prilikom je ispod jakne izvadio pištolj. Taj snimak je prvobitno postavljen na blokaderskim mrežama, a potom obrisan.

Napad na žene

U Aranđelovcu su blokaderi pretukli više žena.

Radojka Kovačević, istakla je da su maskirani mladi muškarci trčali prema njima, da su im pretili, gurali i čupali ih.

- Dosta sam bolje, popila sam lek. Nekoliko žena i ja smo krenule da izađemo iz zgrade. Na nas je pojurila masa. Muškarci sa maskama, mladi ljudi su bili, počeli su da nas guraju. Dve koleginice su jako loše bile su kod lekara. Jedna žena je jako loše asmatičarka je, to je moja drugarica, pregledali su je. Oni su koleginice gurali u čupali, mene su vukli za jaknu. Jednu su udarali po glavi, a drugu po telu. Snimali su nas, jako je tužne dokle su došli, ovo je dno dna, da nas vređaju, ružno, ponašanje im je nula. Osećam strah da izađem na ulicu, plašimo se nasilja - rekla je napadnuta žena.

Nasrnuli na Vukašina Đokovića

Vukašin Đoković, mladi aktivista SNS-a, napadnut je juče u selu Ratari kod Smederevske Palanke gde su se održavali lokalni izbori.

Na Đokovića je fizički nasrnula grupa blokadera, a pored toga su mu oštetili i vozilo - razbili automobil i polili ulje po kočnicama.

Postupajući po prijavi Vukašina Đokovića, u 13.00 časova nakon pregleda lica i vozila privedeni su O. M., S..D., N. L., R. Đ., V. Đ., A. G., D. V. P., D. G., N. M., S.C., N. B., Z. Z., G. M., R. I., A. J.

Pregledom vozila i lica policija im je oduzela sledeće predmete:

- 1 metalna teleskopska palica

- 5 biber spreja

- 2 metka NN kalibra

- kapa "fantomka"

- 9 ručnih radio stanica

Više puta pokušali da provale u odbor SNS

Nasilnici iz redova blokadera - bajkeri pokušali su da provale u prostorije štaba Srpske napredne stranke lupajući na prozore i pokušavajući da provale na vrata.

Kao da to nije bilo dovoljno, njima se kasnije pridružila i ostala blokaderska banda koja je došla ispred prostorija SNS u Kuli.

Sudeći po svemu što su danas pokazali, njima nije stalo do izbora. Njima je stalo do toga da ugnjetavaju i maltretiraju druge i da izazovu građanski rat.

"Ako glasa za SNS, gurnite ga niz stepenice"

U više opština dogodilo se nasilje blokadera nad ljudima za koje su smatrali da su glasali za Srpsku naprednu stranku.

Naime, grupa blokadera opkolila je jednog čoveka i nije mu dozvoljavala da uđe u svoj automobil, dok su ga istovremeno ispitivali i zadržavali.

Pored toga, stravičan slučaj dogodio se u Boru.

Konstantno su izazivali nerede propraćene nasiljem,te su jednom starijem čoveku koji je krenuo na glasanje poželeli najgore ukoliko glasa za Srpsku naprednu stranku.

-Jedan stariji čovek krenuo je da glasa i silazi niz stepenice sa štakom. Jedan od blokadera koji od jutros izazivaju, poručio je: "Pomozite čoveku. U stvari, pitajte ga za koga glasa, ako glasa za SNS gurnite ga niz te stepenice" - rekao je jedan od blokadera.

Ovo nije sve šta su blokaderi juče radili u deset opština u kojima su se održavali izbori, ali jedno je jasno - njihov jedini program koji su imali nije uspeo, te se zaključuje da se nasiljem i pretnjama nikada ne može protiv rada i rezultata, a građani su još jednom pokazali da žele mir i stabilnost.