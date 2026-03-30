Teheran se nada da Bliski istok neće upasti u zamku u svetlu predloga Kijeva zemljama regiona, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaei.

"Povezivanje ukrajinskog sukoba sa otvorenom agresijom SAD i Izraela protiv Irana je katastrofalna greška i pogrešna procena. Uveren sam da zemlje regiona neće upasti u takvu zamku", preneo je iranski televizijski kanal SNN njegove reči .

Ranije je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponudio zemljama Persijskog zaliva kupovinu određenih ukrajinskih dronova-presretača.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana. Kao odgovor, Islamska Republika Iran je pokrenula napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne baze na Bliskom istoku. Eskalacija je dovela do blokade Ormuskog moreuza , ključne rute za isporuku nafte i tečnog prirodnog gasa arapskim zemljama. Kao rezultat toga, cene nafte dostižu rekordne visine, piše ruska agencija RIA Novosti.

