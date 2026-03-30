"Nadam se da će posle ovoga neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle. Jedva smo izbegli ogromno zlo. Maltretirali su ljude, neki novinari su upadali u kol-centre, iako je to osnov političkog delovanja u svakoj civilizovanoj zemlji na svetu. Revolucionarne misli neretko zamute mozak mržnjom i onda ne mogu da razlikuju šta je dobro, a šta je loše. Nisu laka vremena pred nama," rekao je Vučić.

Udar iz regiona

Predsednik države se zahvalio narodu Srbije na poverenju.

"Dobili smo omnibus istraživanje, poslednje istraživanje, i prema njemu naša stranka posle skoro šest godina stoji najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima po nas. Blokaderi su uradili nešto strašno, pozivali su ljude iz više opština, obraćali su im se kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i govorili da ne glasaju za listu broj jedan, nego za listu broj dva. To je toliko nefer i jadno... Naša demokratija to ne može da toleriše," kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, država je trpela velike pritiske iz inostranstva.

"Udarali su nas iz Zagreba, ali i iz šireg regiona. U Kuli ste tokom izbornog dana imali više zagrebačkih tablica nego iz celog regiona. Za mene su prethodnih trinaest ili četrnaest meseci bili najteži. Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu strašnu tragediju, pritom uništavajući Srbiju, porodice, ljude... Ne postoji stvar koju nisu uradili, ali mi smo se polako i sigurno podizali - istakao je Vučić.

Ubedljive pobede

Šef države je kazao da su blokaderi tvrdili da je naprednjacima politički rejting konstantno u padu.

"Govorili su kako više nikada nećemo preći ni 45 odsto, pa ni 35 posto. A tamo gde nismo sanjali da možemo da pređemo 60 odsto dobili smo čak 70 procenata glasova birača. Toliko ubedljivih pobeda nikada niko nije ostvario. Hoću da zahvalim svima koji su trpeli teške udarce, pa i mene, jer mi nije uvek bilo lako. Trudio sam se da čuvam mir i pomognem Milošu Vučeviću u stranci. Trudio sam se da postavim svoja leđa i glavu tamo gde niko ne bi postavio nogu jer sam znao da je ulog Srbija. Uspeli smo da odbranimo Srbiju, ali i da pružimo ruku protivnicima. Posebno u Kuli i još nekim opštinama. Čestitam na dobrim rezultatima. Mnogo su truda, energije i novca uložili i želim im mnogo uspeha u budućnosti. Ujedinjeni ćemo da uradimo velike stvari," zaključio je Vučić.

Rezultati izbora

* Aranđelovac

SNS 52,96%

Blokaderi 44,9%

* Bor

SNS 49,22%

Blokaderi 40,3%

* Smederevska Palanka

SNS 58%

Blokaderi 29,22%

* Kula (najneizvesnija borba)

SNS 50,52%

Blokaderi 48%

* Kladovo

SNS 71,98%

Blokaderi 26,69%

* Lučani

SNS 63,78%

Blokaderi 30%

* Bajina Bašta

SNS 53,49%

Blokaderi 41,35%

* Knjaževac

SNS 57,11%

Blokaderi 41,8%

* Majdanpek

SNS 65,64%

Blokaderi 19%

* Sevojno

SNS 51,48%

Blokaderi 44,84%