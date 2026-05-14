RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, Bog te video, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Trag

13.45 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke, igrana serija

21.00 Pesma Evrovizije 2026, polufinale 2, prenos

23.30 Dnevnik

23.55 Kulturni dnevnik

00.10 Alamo, film

02.25 Dnevnik

03.00 Trag

03.25 Jedan dan

Najava

Pesma Evrovizije 2026, polufinale 2, 21.00 RTS1

Evrovizijska groznica se nastavlja večeras od 21.00. Na programu je drugo polufinale u kojem preostalih 15 zemalja traži svoj put do velike završnice. Odluku o tome ko ide dalje i večeras donose publika i žiri.

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.45 Koncert za dobro jutro

07.25 Slagalica, kviz

08.00 TV vrtić - društvance

08.05 U potrazi za snom

08.55 Pravila prdenja

09.15 Klackalica

10.00 Portreti epoha

10.25 Po drum odim za drum pitam

10.55 RTS lab

11.25 Edu global

11.50 Eko minijature

11.50 Vodič kroz budućnost

12.20 Rodoslavci

12.50 Kulturni centar

13.20 Jutra i magle televizijskog dokumentarizma

14.00 Vatrene ulice, film

15.35 Ženski raj, serija

16.20 TV lica… kao sav normalan svet

17.10 Grozd

17.50 Rukomet: Kvalifikacije za SP 2027, Srbija – Mađarska, prenos

19.35 Gorka osveta, serija

20.35 Kažem Rom i mislim

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Dolina budala, film

23.55 Duša balkanska – Princ i Šejla

00.55 Gorka osveta, serija

01.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.50 Lov i ribolov

02.20 TV lica… kao sav normalan svet

03.00 Rukomet: Kvalifikacije za sP 2027, Srbija – Mađarska

Najava

Dolina budala 21.45 RTS2

Strastveni jedriličar Žan-Pol prolazi kroz težak period. Nagomilava dugove i udaljava se od svojih najbližih. Odlučan da ponovo preuzme kontrolu nad svojim životom, prijavljuje se za virtuelnu regatu. Napraviće sebi uslove pravog skipera tako što će se na tri meseca izolovati na svom čamcu u dvorištu. Ovo neobično putovanje omogućiće mu da se ponovo poveže sa svojom porodicom, ali pre svega sa samim sobom. Uloge: Žan-Pol Ruv, Pjer Rišar, Madlen Buvoa

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Kako ja kažem, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, igrani film

Najava

MasterChef Srbija 22.00 Prva

Tema večerašnjeg kuvanja u "MasterChefu Srbija" na Prvoj od 22.00, sa kojim će se suočiti najboljih osam takmičara pete sezone, je čuveno arheološko nalazište Lepenski Vir. Dočekuje ih studio dekorisan u skladu sa temom i figurica čuvenog "Lepenca" - elementi koji će poslužiti kao inspiracija za ovo kuvanje. Sudija Nenad Atanasković kao poznati ljubitelj slatkiša našim takmičarima zadaće da za dva i po sata spreme desert inspirisan elementima i simbolima vezanim za ovu praistorijsku naseobinu pored Dunava. Zadatak je dodatno otežan time što svaki desert treba da ima pet različitih poslastičarskih tehnika - temperiranu čokoladu, patišpanj, krambl, tuli i voće. Glavni zadatak danas je da kroz ovaj desert takmičari što bolje pokažu svoju maštu i kreativnost na tanjiru. Saznajte ko neće nastiviti dalje takmičenje, a ko je bliži tituli i nagradi od 50 hiljada evra.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Svinja, igrani film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

Najava

Svinja 22.15 B92

Roba je usamljeni tartufar koji živi u oregonskoj šumi sa svojom svinjom dresiranom za traženje tartufa. Uloge: Nikolas Kejdž, Aleks Volf, Adam Arkin.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 Kviz 1 na 1

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

Hype TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Anton Rudan

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Visoki napon, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

17.11 Nevinost bez zaštite, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

22.00 Hype intervju - Marko Jack

23.00 Duboke rane, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Deca su ukras sveta

13.00 Vrata do vrata, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Intervju

22.00 Velike vesti

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Lukin glavni sastojak

13.00 David Skoko: Mesto za mene

14.00 Rik Stajn: Kornvol

15.20 Džejmijeva čudesna jela iz jednog tiganja

16.20 Markus Vering: Provansa, jednostavno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalova avantura kroz Irsku

19.00 Lukin glavni sastojak

20.00 Mavarski put začina

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911. Nešvil

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

06.20 Krunska 11, serija

07.15 Ćao inspektore 3. Svemirci su krivi za sve, igrani film

08.50 Pokidan, igrani film

11.15 Istinski zločin, igrani film

13.25 Ćao inspektore 4: Dama koja ubija, igrani film

14.40 Nedokazana krivica, igrani film

16.50 Leto na obalama Misisipija, igrani film

19.05 Stravično, igrani film

21.00 Krunska 11, igrana serija

22.00 Ubilačke igre, igrani film

23.50 Jovanka Orleanka, igrani film

SUPERSTAR

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, igrana serija, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Besa, serija

19.45 Doba lala, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Ceca šou

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Vanga, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

00.00 Scena

00.20 Jedini izlaz, igrana serija

01.10 Balkanskom ulicom

02.25 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.55 Jedini izlaz, igrana serija

04.45 Podkast: Životna priča

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.30 Top story evening