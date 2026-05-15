Ovakvo prigovaranje Brisela je maksimalno licemerno kada se uzme u obzir ponašanje briselskih birokrata prema našoj zemlji. Dobro znaju građani Srbije da je zadnje veliko proširenje Evropske Unije na Istoku bilo čisto političke prirode. Dobro znaju svi u Srbiji na kom nivou ekonomskog razvoja su bile Rumunija i Bugarska, a i sada su najsiromašnije zemlje EU.

Primera neselektivnog prijema je mnogo. Svojevremeno je primljen i Kipar i to njegov severni deo, iako je još 70ih godina prošlog veka južni turski deo te zemlje bio okupiran od Turske. Sada se javno priča po Briselskim krugovima, da će Ukrajina postati kandidat, država koja je već petu godinu u ratu i ne kontroliše veliki deo svoje teritorije.

O stalno novim uslovima koji se pred Srbiju postavljaju i da ne govorimo.

Možemo pomenuti i par briselskih birokrata koji su se baš ustremili na Srbiju.

Jedna od njih je Marta Kos, Evropska komesarka za susedstvo i proširenje. Svaki čas gospođa Kos drži vlasti u Srbiji razno razne pridike, održava odlične odnose sa blokaderima teroristima i takozvanom evropskom opozicijom. Poslednji njen biser je bio da će Srbiji biti zamrznuta sredstva iz EU u iznosu od 1,5 milijardi evra dok vlast u Srbiji ne ispuni određene zahteve . Iako je relativno brzo ovo morala da demantuje , ova vest je izazvala odu radosti, prevashodno u medijima Hrvatske, Sarajeva i Prištine.

Inače Marta Kos, Slovenka, obavljala je funkciju Ambasadora Slovenije u Švajcarskoj od 2017. do 2020.godine. Za vreme njenog mandata u Švajcarskoj konstatovana je velika finansijka pronevera u vezi Slovenačkog skijaškog tima vezanog za aktivnosti gospođe Kos. Pre nego što je inspekcija krenula za Švajcarsku, Marta Kos je podnela ostavku na mesto Ambasadora i afera je zaboravljena. Da bi je nekako sklonili iz zemlje Slovenci su je poslali za Brisel.

Šta reći o osvedočenom srbomrscu Toninu Piculi, koga je Brisel imenovao kao izvestioca za napredak Srbije na putu ka EU! Taj isti Picula , za vreme progona Srba u Hrvatskoj i "Oluje" bio je pripadnik Crnih mambi, jedinice koja je činila zločine nad srpskim stanovništvom u okolini Karlovca.

Inače, voleo je Picula da se u to vreme samozadovoljno fotografiše u vojnoj uniformi sa mitraljezom u rukama.

Kada se prate njegove izjave o Srbiji i srpskoj vlasti, a ispoljava velika ljubav prema blokaderima teroristima, njegovim imenovanjem većeg licemerja Brisel nije mogao da pokaže.

Moramo da pomenemo i aktuelnu Predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, za koju je pre dolaska na ovu funkciju bila vezana afera oko nabavke vakcina za vreme Kovid epidemije.

Ovakvih primera ima u Briselu mnogo, pa se građanima Srbije nameće misao da kada zemlje članice EU ne znaju šta će sa nekim svojim kadrovima, iz velikog broja razloga, oni ih pošalju u Brisel da tamo žare i pale.

Vlast u Srbiji čini maksimum o ispunjenju uslova i standarda koji nameće EU, ali pomaka nema, a to građani Srbije i te kako vide i zato su rezultati navedene ankete takvi kakvi su!