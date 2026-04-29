Samanta Milton, koja je na društvenim mrežama poznata kao „Smaller Sam PCOS“, danas deli svoje iskustvo mršavljenja sa milionima pratilaca – ali njen put do toga bio je dug i zahtevan.

Na početku, njen život bio je u teškoj fazi. Kao majka tri devojčice, suočila se i sa porodičnim problemima, ali i sa sopstvenim zdravljem. Nakon što je dostigla težinu od oko 180 kilograma, odlučila je da napravi promene – ne naglo, već kroz male, održive korake u svakodnevici.

Još kao devojčici dijagnostikovan joj je sindrom policističnih jajnika, što je značajno uticalo na njenu težinu i odnos prema hrani. Kasnije se suočila i sa postporođajnom depresijom, nakon rođenja prvog deteta, što je dodatno otežalo situaciju.

Bez mogućnosti da priušti ličnog trenera ili teretanu, počela je od osnova – fokusirala se na kalorijski deficit i uvela više kretanja u svakodnevni život. Tokom dugih vožnji sa ćerkom na terapije, počela je da pravi pametnije izbore čak i kada je reč o brzoj hrani, birajući opcije sa više proteina i manje kalorija.

Vremenom je naučila kako da prilagodi obroke koje voli, umesto da ih potpuno izbaci. Upravo taj „realan pristup“ učinio je njen sadržaj popularnim na platformama poput TikTok, gde deli praktične savete iz svakodnevnog života.

Danas ima više od četiri miliona pratilaca i bavi se influenserskim poslom. Svoju težinu održava kombinacijom uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti i terapije, uključujući GLP-1 lekove, koje koristi uz nadzor kako bi ublažila simptome PCOS-a i kontrolisala apetit.

Tokom procesa mršavljenja prošla je i kroz više operacija uklanjanja viška kože, koje su bile zahtevne, ali su joj, kako kaže, značajno poboljšale kvalitet života.

Danas ističe da ključ nije u drastičnim promenama, već u malim, doslednim koracima. Njena priča pokazuje da je moguće napraviti veliku promenu čak i u teškim okolnostima – uz strpljenje, prilagođavanje i upornost.