Član Predsedništva Srpske liste (SL) Igor Simić izjavio je danas da je ta stranka osvojila najveći broj glasova u odnosu na prethodna četiri izborna ciklusa, kao i da su albanske partije zabeležile drastičan pad broja osvojenih glasova. Simić je naveo da su svi u SL ponosni na ostvareni rezultat i na svaki glas ukoliko se uzmu u obzir i, kako je rekao, pritisak i institucionalna represija nad srpskim narodom. "Podsetiću vas da nam je uhapšeno sedam čelnika zdravstvenih i obrazovnih institucija u Gračanici, da je uhapšeno troje ljudi na dan ili dan pre izbora.

Vršila se represija sa ciljem da se Srbi zastraše kako ne bi iskoristili svoje biračko pravo, odnosno kako ne bi mogli da biraju sebi predstavnike u kosovskom parlamentu. I kada govorimo o broju glasova, SL je osvojila nikad veći broj glasova kada su u pitanju izbori u prethodna četiri izborna ciklusa, dakle preko 43.800 glasova. Za razliku od svih albanskih partija koje su zabeležile drastičan pad, SL ima povećanje broja glasova", rekao je on za RTS. Prema njegovim rečima, SL je na izborima održanim u nedelju protiv sebe imala kompletan režim Aljbina Kurtija, dok je Nenad Rašić dobio svestranu podršku tog režima.

"Ono što je karakteristično jeste da SL je na ovim izborima protiv sebe imala kompletan režim Aljbina Kurtija, a s druge strane njihov omiljeni Nenad Rašić je imao svestranu podršku i na delu je jedno dezavuisanje celokupne demokratije i zaštitnih pravnih mehanizama", objasnio je Simić. Dodao je da je Rašićeva partija dobila preko 43 odsto glasova u albanskim sredinama. "U opštini Prizren gde ima svega nekoliko desetina Srba, on je dobio 440 glasova. U opštini Peć, u gradskom jezgru gde nema Srba, 140. U Đakovici 81", rekao je Simić. On je na konstataciju novinarke da je i SL dobila glasove u Peći, istakao da za SL glasaju Srbi iz srpskih sela, dok Rašić svoje glasove dobija u gradskom jezgru gde nema Srba od 2009. godine. "U Istoku postoje tri srpska sela - Goraždevac, Osojane i Vidanje. U tim mestima, npr, u Goraždevcu, SL je osvojila 250 glasova, a Nenad Rašić samo 5. Sve ostale glasove je osvojio u gradskom jezgru, ali tamo glasaju Srbi u srpskim selima, u Kmetovcu i Šilovu i drugim, a za njega glasaju u centru grada gde od 2009. godine nema Srba. Još bolji primer je Južna Mitrovica u kojoj živi sveštenik sa svojom porodicom, čak i on je glasač opštine Severna Mitrovica, a on je dobio preko 70 glasova", objasnio je Simić.

Simić je rekao da SL uložiti žalbu nakon proglašenja konačnih rezultata jer je neophodno zaštiti pravo srpskog naroda da sebi izabere predstavnike i onemogućiti Nenada Rašića da dobije jedan mandat na osnovu albanskih glasova.

"Mi ćemo odmah nakon proglašenja konačnih rezultata, podneti žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke, i daljim sudskim instancama. Zaista je sramno da u ovakvim situacijama, kada se dezavuiše jedan pravni mehanizam koji treba da zaštiti pravo srpskog naroda da sebi biraju predstavnike, Marta Kos, komesarka za proširenje, svega nekoliko sati nakon zatvaranja birališta, izađe i pohvali izbore kao demokratske. Dakle, izbore na kojima se jednoj nevećinskoj zajednici oduzima pravo predstavljanja, kada se izbornim inženjeringom omogućava da neko albanskim glasovima postane poslanik koji treba da predstavlja srpske interese", naglasio je član Predsedništva SL.