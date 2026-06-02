Plata suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, koji je u dva predmeta optužen za zloupotrebu službenog položaja, u aprilu je iznosila nešto preko hiljadu i po evra, pokazuju podaci u posedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP), dobijeni zvaničnim putem.

– To je više od prosečne zarade u zemlji, koja iznosi hiljadu evra, i odgovara nepunom iznosu tri minimalne penzije u zemlji (minimalna penzija je 450 evra) – saopšteno je iz ASP-a.

Prema podacima kojima raspolažu u toj nevladinoj organizaciji, od novembra prošle godine Čađenović mesečno prima po 1.515 evra, nekoliko meseci pre toga primao je po 1.507 evra, a u periodu od novembra 2024. godine do juna prošle godine primao je zaradu od 1.295 evra.

– U ranijem periodu, Čađenovićeva zarada bila je nešto niža i on je tokom čitave 2023. godine pa sve do oktobra 2024. mesečno prihodovao po nepunih 1.170 evra – navedeno je u saopštenju ASP-a.

Čađenović je u decembru 2022. godine, nakon hapšenja, privremeno udaljen iz Specijalnog državnog tužilaštva, a u tom mesecu, prema podacima koje je dobila ASP, isplaćeno mu je 3.663 evra zarade.

Ovaj specijalni tužilac tada je uhapšen zbog sumnji u krivična dela stvaranja kriminalne organizacije i zloupotrebe službenog položaja. Optužnica je potvrđena u oktobru 2023. godine i suđenje je u toku.

Iz ASP-a podsećaju da je Čađenović bio u pritvoru od decembra 2022. do jula 2024. godine, kada mu je zatvorski pritvor zamenjen kućnim pritvorom. Na slobodu je izašao krajem oktobra prošle godine.

On je početkom maja ove godine ponovo uhapšen u okviru nove istrage, ali je nakon tužilačkog zadržavanja pušten da se brani sa slobode. U tom predmetu sumnjiči se da nije vodio postupak protiv grupe osumnjičenih za nedozvoljeni prelazak državne granice, usled čega je nastupila zastara.

– Nedavno je objavljeno da je disciplinski kažnjen zbog nepostupanja po dva predmeta, od kojih je jedan slučaj "Telekom", smanjenjem plate za 40 odsto tokom pola godine i zabranom napredovanja na dve godine (mera težeg disciplinskog prestupa, gde se uz novčanu kaznu mora izreći i zabrana napredovanja) – podsećaju iz ASP-a.

Specijalno državno tužilaštvo podnelo je krajem marta Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici optužni predlog protiv Milivoja Katnića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca i rukovodioca SDT-a, i Saše Čađenovića, specijalnog tužioca u tom tužilaštvu. Tužilaštvo sumnja da su njih dvojica, kao saizvršioci, počinili produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja, kao i krivično delo protivzakonit uticaj.

Predmet optužnog predloga i postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Džozefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, dogovore da u predmetu "Državni udar" svedoči kako odgovara njihovim interesima.

