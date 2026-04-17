Pripadnici Nacionalne garde Ukrajine ne dozvoljavaju jedinicama ukrajinske vojske da napuste položaje kod sela Zibino u Harkovskoj oblasti, preneli su ruski bezbednosni izvori.

Prema tim navodima, sprečavaju se pokušaji povlačenja pojedinih grupa 113. zasebne brigade teritorijalne odbrane.

Isti izvor tvrdi da ukrajinske snage na tom području trpe velike gubitke i suočavaju se sa nedostatkom zaliha.

U Harkovskoj oblasti deluju ruske grupacije „Sever“ i „Zapad“, a prema podacima koje je izneo isti izvor, ukupni gubici ukrajinske strane na tom delu fronta u protekla 24 časa iznosili su do 335 vojnika, dve oklopne borbene mašine, 29 vozila, tri artiljerijska oruđa, jednu stanicu za elektronsko ratovanje i devet skladišta municije.