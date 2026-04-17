Nemačka bi, nakon završetka borbi u Iranu, mogla da pošalje minolovce kako bi doprinela obezbeđivanju Ormuskog moreuza, rekao je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

On je uoči sutrašnje videokonferencije na visokom nivou posvećenoj situaciji oko Ormuskog moreuza naveo da bi Nemačka mogla da rasporedi i prateći brod i izviđački avion, prenosi Bild. Dodao je, međutim, da konačna odluka tek treba da bude doneta.

Odluka čeka Bundestag i mandat UN

- Koordinirao sam ovaj stav unutar savezne vlade. Međutim, to zavisi od mandata UN, odluke kabineta i odobrenja Bundestaga. Još smo daleko od toga - rekao je Merc.

Vladini izvori rekli su ranije za Zidojče cajtung da bi Nemačka mogla da učestvuje u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, sa brodovima za razminiranje tipa MJ332, a da bi u tu svrhu mogla da se koristi pomorska logistička baza u Džibutiju, u istočnoj Africi.

Samit u Parizu: Plan za "neratoborne zemlje"

Na sastanku u Parizu, kojim će kopredsedavati francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, biće reči i o tome da li bi američke trupe trebalo da budu uključene u potencijalnu misiju u Ormuskom moreuzu nakon prekida vatre.

Kancelarija francuskog predsednika je saopštila da cilj sastanka je da okupi "neratoborne zemlje" spremne da doprinesu "čisto odbrambenoj misiji". Moreuz, ključna ruta za globalne isporuke nafte i gasa, uglavnom je zatvoren od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.