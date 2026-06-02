Podestimo, u Prvom sudu u Beogradu sredinom aprila počelo je suđenje urednici portala Novosti Andrijani Nešić po tužbi režisera Emira Kusturica, kojom je, između ostalog, tražio da joj se na dve godine zabrani obavljanje novinarske i uredničke profesije. Strahinja Vujović, advokat Andrijane Nešić, izjavio je da je za danas bilo predviđeno ročište za mirenje, ali da dve strane nisu uspele da nađu zajednički jezik, te su za 15. jul zakazana uvodna izlaganja.

- Vidićemo, uglavnom, sve ovo vidimo kao jedan veliki pritisak na medije. I zaista, evo ja za 30 godna karijere nikad nisam krivično odgovarao, niti sam bio osuđen. Tako da smatam da ja ovo preterano. I ostali ljudi iz tog spornog teksta, neki su tužio i samo parnicu, samo je s Denkom, tužio krivicu. Tako da, vidićemo - rekao je Nedić.

- Da, Zdenko Tomanović nas je tužio za krivično delo uvrede. Danas bi trebalo da bude saslušanje. Mirenje nije uspelo. Vidićemo sada šta će da se desi, da li će biti održano.Uglavnom, saslušani, bićemo i on i ja - rekao je Rajko Nedić.

Nešić je novinarima nakon suđenja rekla da se na današnjem ročištu nisu izmirili jer se, kako je navela, ni Kusturica ni ona nisu saglasili sa tim i istakla da smatra da nije kriva po tužbi po kojoj se traži zabrana novinarskog posla od dve godine i kazna od 450.000 dinara.

"Branićemo se i potražiti pravdu na sudu", rekla je ona i dodala da niko nije uvređen u tekstu zbog kojeg je podneta tužba, jer su, kako je rekla, u njemu navedene informacije i izjava Kusturice na tu temu.

Na pitanje da prokomentariše to što se tužbom traži zabrana bavljenja profesijom od dve godine, Nešić je navela da je to mantra blokadera koja je počela da se propagira poslednjih godinu dana.

- Ja sam već prvostepeno osuđena po tužbi Zdenka Tomanovića na godinu dana zabrane obavljanja uredničkog posla, dok Kusturica u ovom postupku traži zabranu obavljanja novinarskih poslova, rekla je ona.

Kusturica posle ročišta nije davao izjave za medije, preneo je Tanjug.

Podsetimo, ranije u januaru urednica Novosti obratila se pred medijima:

- Još jedna tužba, još jedna opasna tužba jer se ovde udara na novinarstvo kao na profesiju - rekla je Nešić.

Ona je rekla da se tom procesu traži zabrana novinarskog poziva.

- U situaciji sa Zdenkom je bilo da mi se zabrani obavljanje uredničkog posla, a ovde brani mi se da pišem uopšte. Ja smatram da je ovo progon slobodne reči i da svi novinari u Srbiji trebaju ozbiljno pristupe ovoj temi i da se ne dozvoljavaju da ljudi ostaju bez posla. Mi smo tu da služimo javnosti,a ja sam pred sudom zbog istinitih činjenica. Ja sam suvu istinu napisala - rekla je glavna urednica Novosti. Celo obraćanje možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.