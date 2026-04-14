Srpska lista (SL) navela je da postavljanje nove trojezične table sa kosovskim obeležjima na objekte srpskih ambulanti u selima Suvo Grlo i Banje u opštini Srbica, koje su deo srpskog zdravstvenog sistema, a koje sada kosovska opština Srbica smatra svojim, direktno ugrožava osnovna prava srpskog naroda na lečenje i zdravstvenu zaštitu i krši garancije EU i SAD da neće doći do prekida u funkcionisanju tih institucija i da će se njihov položaj rešavati kroz postojeće sporazume i u razgovoru sa srpskim narodom. Srpska lista je u saopštenju istakla da zaposleni neće ulaziti u te prostorije i raditi pod nametnutim uslovima, te da Srbi u ovim selima žele da ih leče srpski zdravstveni radnici jer nemaju poverenje u albanske lekare.

"Ovakvi jednostrani potezi predstavljaju brutalno ukidanje prava na lečenje za srpsko stanovništvo i grubo kršenje svih dosadašnjih dogovora. Posebno ističemo da je ovim prekršeno ono što je u Prištini javno obećao specijalni predstavnik EU Peter Sorensen, a što je podržala i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, čime se dodatno podriva poverenje u međunarodne garancije koje su date našem narodu", navedeno je u saopštenju. Srpska lista je pozvala EU i SAD na hitnu i nedvosmislenu reakciju, jer, kako je istaknuto, ovakvi potezi stvaraju opasan presedan koji je apsolutno nedopustiv i koji može imati nesagledive posledice po stabilnost na terenu.

"Zahtevamo hitno vraćanje u pređašnje stanje ambulanti u ovim selima i omogućavanje nesmetanog rada ovih ambulanti u okviru našeg zdravstvenog sistema, kako bi građani mogli da ostvaruju pravo na lečenje", naglašava se u saopštenju.

Na ambulantama u selima Suvo Grlo i Banje, koje je Priština zatvorila 10. aprila, danas su postavljene table sa obeležjima privremenih prištinskih institucija.