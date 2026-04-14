Američke snage počele su da blokiraju sav pomorski saobraćaj koji pokušava da uđe u iranske luke ili iz njih izađe, čime je, posle propasti pregovora u Pakistanu tokom vikenda, otvorena nova i izuzetno rizična faza sukoba, piše Vol strit džurnal.

Uz dovoljan broj ratnih brodova, ovakva blokada može da zaplaši veliki deo tankera koji prevoze naftu iz Irana. Ipak, da bi takva operacija zaista funkcionisala, Sjedinjene Američke Države moraju da budu spremne da presreću i preuzimaju brodove koji pokušaju da probiju blokadu. Prema rečima sadašnjih i bivših američkih zvaničnika, to jeste tehnički izvodljivo, ali je operativno izuzetno složeno, navodi Vol strit džurnal.

Kako funkcioniše američka blokada Irana

Prema rečima jednog visokog američkog zvaničnika, Vašington je operaciju započeo raspoređivanjem više od 15 ratnih brodova u regionu.





Pošto bi približavanje iranskoj obali američke brodove izložilo napadima, očekuje se da će SAD pokušavati da presreću i zadržavaju komercijalne brodove sa obe strane Ormuskog moreuza, kako bi sprečile njihov ulazak u iranske luke ili izlazak iz njih.

Svaki ratni brod može da priđe tankeru za koji postoji sumnja da krši blokadu. Ukoliko posada odbije da sarađuje, tada se uključuju posebno obučeni marinci i specijalne jedinice, uključujući pripadnike američkih mornaričkih specijalaca, koji mogu da izvrše upad na brod.

Bivši admiral Kevin Donegan naveo je da američke snage mogu da prate kretanje brodova pomoću nadzornih sistema, javno dostupnih podataka i vojnih kapaciteta, dok oni napuštaju Persijski zaliv i prolaze kroz Ormuski moreuz.

U operaciji bi mogle da pomognu i zalivske države, koje raspolažu dronovima i platformama za nadzor. Ako SAD počnu da preuzimaju tankere, biće im potrebne i posade koje mogu da upravljaju tim brodovima u slučaju da postojeće posade odbiju saradnju, kao i lokacije na kojima bi ta plovila bila zadržavana.

Zašto blokada Ormuskog moreuza nije uvedena ranije

Ovako velika operacija zahteva ogromne resurse i nosi ozbiljan rizik za američke snage. Ormuski moreuz je uzak i nalazi se u neposrednoj blizini iranske obale, zbog čega su brodovi ranjivi na mine, dronove i brze napadačke čamce.

Još pre početka rata, američki zvaničnici procenjivali su da bi Iran mogao da odgovori zaplenom tankera ili miniranjem moreuza, što bi odmah izazvalo nagli rast svetskih cena nafte. Taj rizik i dalje postoji.

Iako je iranska vojska znatno oslabljena, ona i dalje raspolaže ozbiljnim vojnim kapacitetima. Prema procenama, Teheran ima hiljade balističkih projektila, kao i desetine brzih plovila Korpusa čuvara islamske revolucije, sposobnih da napadaju brodove u regionu.

Ako Iran otvori vatru na američke brodove ili dođe do sukoba na tankerima, situacija bi mogla veoma brzo da izmakne kontroli. U tom slučaju, američki predsednik Donald Tramp mogao bi da odluči o novim udarima, bilo širokih razmera, bilo ograničenim.

Jedan američki zvaničnik procenjuje da je mala verovatnoća da će Iran odmah napasti američke brodove, pošto su njegove odbrambene sposobnosti oslabljene. Ipak, Teheran je već zapretio udarima na luke u Persijskom i Omanskom zalivu.