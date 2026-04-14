Harmonikaš Aca Sofronijević ne krije sreću nakon što se njegova supruga porodila i rodila ćerku Taru.

Sada je potpuno posvećen novoj ulozi, pa je večeras na slavlju povodom rođenja ćerkice, otkrio i da je već menjao pelene, uz osmeh priznajući da beba liči na njega.

Osim toga, Sofronijević je povodom rođenja naslednice, suprugu obradovao i luksuznim poklonom – elegantnom narukvicom, kao simbolom ljubavi i zahvalnosti za najvažniji trenutak u njihovim životima.

- Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smenu. Osećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za ceo život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, videćemo. Biće večeras 200 ljudi, mnogi su van Srbije, čovek je srećan kad ima toliko prijatelja. Ljudi koji su sa mnom ceo život i dalje su tu. Danas sam prvi put menjao pelene, uz asistenciju sa mamom, mislim da sam bio odličan, Kosana je sve to proverila. Nisu mi se tresle ruke, spremao sam se, mnogo se radujem što sam postao otac, ništa na svetu ne može da se poredi sa ovim osećajem. Svim ljudima na svetu to želim. Mislim da će Kosana da bude strožiji roditelj, ja već popuštam. Čim čujem kako beba štucne, ja odmah skočim. To je jedna neverovatna ljubav. Kosana je kući sa ćerkom, dobila je od mene jednu jako lepu, zanimljivu narukvicu" - pričao je Aca Sofronijević.

Ceo dan plakao zbog rođenja ćerke

Inače, Aca nije krio da je zbog rođenja ćerkice plakao ceo dan.

- Ceo dan sam plakao, kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Istopio sam se - priznao je Sofra.

- Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba, porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram - govorio je harmonikaš.

ALO/L.A.

