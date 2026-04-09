Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se razmatra redovni šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu misije UNMIK na Kosovu i Metohiji, počela je danas nešto posle 16 časova.

Republiku Srbiju na ovoj sednici predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji učestvuje u raspravi o situaciji na terenu i radu međunarodne misije.

Na današnjem zasedanju prvi put će izveštaj predstaviti novi šef UNMIK-a Peter Due, koji je na tu funkciju stupio u januaru ove godine, čime će ovo obraćanje biti njegov prvi zvanični nastup pred Savetom bezbednosti u toj ulozi.

Podsećanja radi, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija poslednji put je razmatrao šestomesečni izveštaj o radu UNMIK-a 21. oktobra prošle godine, a današnja sednica predstavlja nastavak redovne prakse razmatranja situacije na Kosovu i Metohiji kroz izveštaje generalnog sekretara UN.