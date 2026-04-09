Više od polovine građana Španije smatra da SAD predstavljaju "pretnju" Evropi, pokazuje najnovija anketa briselskog "Politika".

Prema istraživanju sprovedenom u martu u šest zemalja Evropske unije, 51 odsto ispitanika u Španiji izjavilo je da Vašington predstavlja pretnju Evropi što je najveći procenat među anketiranim državama.

Čak 56 odsto ispitanika u Španiji ne odobrava ofanzivu, dok 43 odsto smatra da bi Madrid trebalo da se javno zalaže za okončanje sukoba.

Istraživanje pokazuje da 22 odsto ispitanika ne želi da se Madrid meša u sukob na Bliskom Istoku, dok 12 odsto podržava angažovanje vojske ili logističku pomoć, a 16 odsto diplomatsku podršku. Kada je reč o EU, značajan broj ispitanika podržava veću samostalnost Evrope i smanjenje zavisnosti od velikih sila.

Anketu je sprovela agencija Cluster17 za "Politiko" u saradnji sa beBartlet na uzorku od 6.698 ispitanika u Španiji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj i Belgiji od 13. do 21. marta.