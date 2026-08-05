Uz isticanje da je presrećan što danas zajedno svedočimo još jednom velikom i važnom koraku ne samo za PU „Naša radost“ nego i za Grad Suboticu, gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio da ovo nije samo formalan obilazak rekonstruisanog i dograđenog objekta vrtića „Mandarina“, već i potvrda opredeljenosti aktuelne gradske vlasti da ulaže u ono što je najvrednije – našu decu i njihovu budućnost.

„Grad Subotica je za realizaciju ovog projekta iz budžeta izdvojio 171.193.081 dinara, sa sa PDV-om. U rekonstruisanom objektu u prizemlju nalazi se 1.092 kvadratna metra korisne površine, a na gornjem spratu, koji se sastoji iz četiri spavaonice, četiri dnevna boravka i četiri mokra čvora, kao i tri stepeništa za evakuaciju, obezbeđeno je 710 kvadratnih metara. Izuzetno je važno što je kapacitet ovog objekta sada dupliran, jer će moći da primi čak 200 mališna više u odnosu na period pre rekonstrukcije i dogradnje vrtića, što će omogućiti većem broju porodica da ostvare pravo na kvalitetno predškolsko obrazovanje i vaspitanje“, istakao je gradonačelnik Bakić.

Naveo je da je ovaj projekat obuhvatio i značajno unapređenje energetske efikasnosti celokupnog objekta i da unapređenje energetske efikasnosti objekta sa klase F na klasu C znači veliku uštedu energije, manje račune za grejanje i bolji toplotni komfor.

Najavio je da će lokalna samouprava i ubuduće nastaviti da ulaže u obrazovnu infrastrukturu, jer želi da svaki deo Subotice ima kvalitetne i dostupne predškolske ustanove.

„Mi smatramo da svako dete zaslužuje savremeno opremljen, bezbedan, podsticajan i funkcionalan prostor za boravak, učenje, odrastanje i igru. Istovremeno, želimo da obezbedimo i kvalitetnije uslove za rad zaposlenih koji svakodnevno brinu o našim najmlađim sugrađanima. U narednih dva meseca će se dešavati još neke lepe stvari. Krećemo sa relizacijom projekta vezanog za vrtić ’Sanda Marjanović’ koji bi nakon rekonstrukcije trebalo da izgleda kao vrtić ’Mandarina’. Uskoro kreće i rekonstrukcija vrtića ’Šumice’, a u naredna dva meseca završiće se i centralna kuhinja, što znači da će ova ustanova prvi put u istoriji imati svoju sopstvenu kuhinju. Uradili smo i projekat vezan za izgradnju novog vrtića na Paliću i trenutno radimo na ishodovanju građevinske dozvole, jer je poenta prodaje Doma vojske bila upravo ta da izgradimo jedan nov i kvalitetan vrtić na Paliću“, naglasio je Bakić.

On je izrazio zahvalnost svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

„Zahvaljujem se izvođaču, firmi ’Premijus’ doo, iz Beograda, koja je u posao uvedena 29. novembra 2024. godine, a radove završila krajem juna 2026. godine, na kvalitetno izvedenim radovima. Zahvalnost, takođe, izražavam i rukovodstvu PU ’Naša radost’, i zaposlenima u ovoj ustanovi, jer su imali strpljenja tokom trajanja radova, ali, pre svega, hvala roditeljima na strpljenju i poverenju. Na kraju bih poručio da rekonstrukcija i dogradnja vrtića u jednom od naših najvećih gradskih naselja nije samo ulaganje u kvadrate i objekte: to je naš najvažniji zalog za budućnost, podrška našim mladim porodicama i dokaz da naša Subotica živi, raste i stvara siguran dom za naše najmlađe“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

I tehnički direktor Predškolske ustanove „Naša radost“ Veljko Vojnić je istakao da je ovo veliki dan za Grad i zaposlene u ovoj ustanovi, kao i za roditelje i njihovu decu.

„’Mandarina’ je srce grada, u ovim prostorijama raste Subotica, ovde počinju druženja, socijalizacija i ovde počinju prva obrazovanja i vaspitanja naše dece. Izuzetno smo zadovoljni sa današnjim danom, jer znamo da od ponedeljka možemo da uvedemo decu u ova odeljenja“, istakao je Veljko Vojnić.

Prema njegovim rečima, objekat je urađen izuzetno kvalitetno, prvi je ove vrste u gradu koji ima sopstveni agregat.

„Ovaj objekat je potpuno zaštićen video nadzorom i najsavremenijim protivpožarnim sistemom. Zahvaliću se, pre svega gradonačelniku Stevanu Bakiću koji je imao viziju da se sredstva od grupe objekata koji su pretili da postanu ruglo grada – kasarne ’Kosta Nađ’, ulože u Predškolsku ustanovu ’Naša radost’. To niko nije radio poslednje tri, četiri decenije i zato mu hvala u ime građana, zaposlenih u našoj ustanovi i svoje lično ime“, naglasio je Veljko Vojnić.