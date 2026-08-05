Nema većeg razočaranja nego kada donesete kući prelepe breskve, a već pri prvom zalogaju shvatite da su tvrde, suve i gotovo bez ukusa. Mnogi biraju voće isključivo po rumenoj boji, ali upravo tu najčešće greše.

Ako želite da među punim gajbicama pronađete zaista slatke i sočne breskve, dovoljno je da obratite pažnju na nekoliko jednostavnih detalja.

Ne gledajte samo boju

Rumeni obrazi nisu pouzdan znak zrelosti. Kod mnogih sorti crvenkasta boja je prirodna karakteristika i može se pojaviti čak i kada plod nije potpuno sazreo.

Mnogo važniji pokazatelj je deo oko peteljke.

Zrela breskva trebalo bi da ima žutu ili kremastu osnovnu boju, bez izraženih zelenih nijansi. Ako je oko peteljke i dalje zelenkasta, velika je verovatnoća da je ubrana prerano. Takav plod može omekšati tokom stajanja, ali retko razvije punu slatkoću i aromu.

Lagano pritisnite plod

Breskve nikada nemojte stiskati celom šakom jer se lako oštećuju.

Umesto toga, jagodicom palca blago pritisnite deo pored peteljke.

Ako plod blago popusti pod pritiskom, spreman je za jelo.

Ako je potpuno tvrd, može da sazri za nekoliko dana, ali birajte samo one koje nemaju zelene delove.

Dobra ideja je da kupite nekoliko mekših breskvi koje ćete pojesti odmah i nekoliko čvršćih koje će sazreti narednih dana.

Miris otkriva mnogo

Zrela breskva ima karakterističan, prijatan miris koji se najbolje oseća oko peteljke.

Ako voće gotovo uopšte nema miris, moguće je da je ubrano prerano.

Ipak, miris nije jedini kriterijum. Najsigurniji izbor dobićete kada zajedno procenite:

boju,

čvrstinu,

miris.

Koje breskve treba izbegavati?

Prilikom kupovine preskočite plodove koji imaju:

tamna udubljenja,

oštećenu ili napuklu pokožicu,

veoma mekane delove,

tragove buđi ili curenja soka.

Takve breskve često su oštećene tokom transporta ili su već počele da propadaju.

Domaće breskve često imaju više ukusa

Kada god imate priliku, birajte breskve lokalnih proizvođača.

Pošto ne prolaze dug transport niti dugo stoje u hladnjačama, mogu se brati kada su zrelije, pa su često slađe i aromatičnije od voća namenjenog dugom skladištenju.

Ako kupujete na pijaci, slobodno pitajte prodavca kada su breskve ubrane i o kojoj sorti je reč. Bele sorte uglavnom su vrlo slatke, dok žute imaju izraženiji, blago kiselkast ukus.

Kako pravilno čuvati breskve?

Breskve koje još nisu potpuno sazrele ostavite na sobnoj temperaturi.

Najbolje je da ih poređate u jednom sloju, bez gomilanja, kako se ne bi nagnječile.

Kada omekšaju i dostignu željenu zrelost, pojedite ih što pre. Ako ih nećete odmah potrošiti, prebacite ih u frižider kako biste usporili dalje sazrevanje. Ipak, nemojte ih držati predugo, jer niske temperature vremenom smanjuju njihovu sočnost i aromu.