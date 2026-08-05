Tokom letnje sezone, vazdušni saobraćaj dostiže svoj godišnji vrhunac, donoseći sa sobom uobičajenu užurbanost na aerodromima - veći priliv putnika, nešto duže redove i intenzivniji ritam. Ovaj trend je poslednjih godina sve izraženiji, pa se aerodromi i vazdušni prostor suočavaju sa povećanim opterećenjem, uprkos stalnim ulaganjima u unapređenje infrastrukture i kapaciteta.

Tokom letnjih meseci dolazi do pojačanog opterećenja aerodromske infrastrukture i sistema upravljanja vazdušnim prostorom. Od posebnog značaja su slotovi - unapred dodeljena vremena poletanja i sletanja - čiji je broj ograničen, pa čak i manja kašnjenja mogu izazvati zastoje.

Prema najnovijim podacima Eurocontrola, tokom juna 2026. godine u evropskom vazdušnom prostoru realizovano je prosečno 35.133 leta dnevno, što je za 1,6% više nego u istom periodu prethodne godine. Ovi podaci potvrđuju da evropsko nebo i tokom ovog leta funkcioniše uz veoma visok nivo aktivnosti i opterećenja.

Najprometniji dan u junu bio je 26. jun, kada su u evropskoj vazduhoplovnoj mreži zabeležena 37.162 leta. Istovremeno, podaci Eurocontrola za prve četiri nedelje letnje sezone pokazuju da je tačnost dolazaka poboljšana za 1,2 procentna poena u odnosu na isti period prošle godine, dok su kašnjenja izazvana merama kontrole vazdušnog saobraćaja bila za 13% manja.

O intenzitetu aktuelne letnje sezone govori i podatak servisa Flightradar24, prema kojem su 23. jula 2026. godine širom sveta praćena 153.359 komercijalna leta. To je najveći broj komercijalnih letova koji je ova platforma do sada zabeležila u jednom danu.

Letnja sezona donosi niz izazova, a jedan od njih predstavlja i opsluživanje na zemlji, koje obuhvata prihvat i otpremu putnika i aviona. Povećan obim posla, uz ograničene resurse na pojedinim aerodromima, može usporiti pripremu aviona između letova, naročito na popularnim turističkim destinacijama i tokom najfrekventnijih perioda dana.

Istovremeno, evropski aerodromi beleže visok nivo putničkog saobraćaja. London Hitrou, na primer, u maju ove godine opslužio je više od 7,1 milion putnika i zadržao poziciju najprometnijeg evropskog aerodroma, dok je Istanbul bio odmah iza njega sa gotovo istim obimom saobraćaja. Istovremeno, aerodromi poput Barselone, Madrida i Palme de Majorke nastavili su da beleže rast broja putnika usled velike potražnje tokom letnje sezone. Iako aerodromi stalno unapređuju infrastrukturu, fizički kapaciteti, poput pista, terminala i slotova, ne mogu uvek pratiti tempo rasta potražnje, što može dodatno opteretiti sistem tokom najintenzivnijeg dela sezone, kada se veliki broj putnika i letova koncentriše u relativno kratkim vremenskim intervalima.

Dodatni pritisak na aerodrome tokom letnje sezone predstavlja i primena EES (Entry/Exit) sistema, koji podrazumeva elektronsko evidentiranje državljana trećih zemalja prilikom prelaska spoljnih granica evropskih zemalja koje koriste ovaj sistem. EES je od 10. aprila 2026. godine u potpunosti operativan, a procedure obuhvataju registraciju podataka iz putne isprave, fotografije lica i otiske prstiju.

Zbog dodatnih procedura, naročito prilikom prve registracije putnika, vreme provedeno na pasoškim kontrolama može biti duže. Tokom najprometnijeg dela letnje sezone, kada je broj putovanja najveći, to može usporiti protok putnika, posebno na već opterećenim aerodromima i u najfrekventnijim talasima polazaka i dolazaka.

Pored faktora na koje putnici ne mogu da utiču, određene situacije koje dovode do kašnjenja moguće je izbeći odgovornim ponašanjem tokom putovanja. Jedna od njih odnosi se na poštovanje propisa o dozvoljenim dimenzijama, težini i broju komada ručnog prtljaga. Često se dešava da putnici sa sobom nose više ručnog prtljaga nego što je dozvoljeno, zbog čega nema dovoljno prostora u kabini aviona. Naknadno preuzimanje takvog prtljaga i njegovo premeštanje u prtljažni prostor aviona može prouzrokovati nepotrebna operativna kašnjenja.

Putnici mogu značajno doprineti sopstvenom komforu i smanjenju stresa uz dobru pripremu i planiranje. Preporučuje se dolazak na aerodrom dva do tri sata pre planiranog leta, a po potrebi i ranije, kako bi se izbegle gužve i na vreme obavile sve procedure. Korišćenje digitalnih opcija, poput onlajn prijave na let, samostalnih Er Srbija automata za prijavu na let i predaju prtljaga, može dodatno ubrzati put do ukrcavanja. Redovna provera statusa leta, kao i blagovremena priprema ličnih dokumenata i karata, dodatno olakšavaju putovanje i čine ga prijatnijim.

Letnja putovanja uvek nose dozu posebnog uzbuđenja, a aktuelni podaci potvrđuju da je evropsko, ali i svetsko nebo tokom ovog perioda izuzetno prometno. Kako je sezona u punom jeku, putnicima se savetuje da planiraju dovoljno vremena za sve aerodromske procedure i redovno prate informacije o svom letu.