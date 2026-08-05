Najtopliji gradovi u Srbiji u 14h su Sombor i Kikinda, gde je izmereno 39 stepeni, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima RHMZ, 38 stepeni izmereno je u Novom Sadu, Paliću, Loznici i Ćupriji.

U 14h je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu izmereno 37 stepeni.

Prema najavama RHMZ, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 °C.

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 °C, a u Beogradu od 23 do 26 °C.

RHMZ je upozorio građane da izbegavaju izlazak na sunce u periodu od 10 do 17 časova, jer visoke temperature mogu predstavljati rizik po zdravlje.

Savetovali su i redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće.

Vreme narednih dana

Sutra i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 °C.

U toku dana pretežno sunčano, a posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova s grmljavinom se u petak očekuje na širem području, a za dane vikenda samo u brdsko-planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Temperatura u manjem padu i u većini mesta biće u intervalu od 32 do 36 °C, dok se sledeće sedmice ponovo očekuje veoma toplo vreme.