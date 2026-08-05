Pored dodele vrednih nagrada najsrećnijim kupcima, događaj je obeležila i zvanična najava nove saradnje: Lilly Drogerie pružaće podršku aktuelnoj evropskoj šampionki u tekvondou Andrei Bokan na njenom putu ka Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.



Lilly online shop već čitavu deceniju predstavlja omiljeno mesto kupovine, a jubilarni rođendan protekao je u znaku zahvalnosti kupcima čije je poverenje gradilo snažnu online zajednicu. Slavljeničku i šampionsku energiju na sceni donela je upravo Andrea Bokan, koja je zajedno sa predstavnicima kompanije uručila rođendanske poklone najvernijim potrošačima.







Kruna svečanosti bilo je uručenje ključeva glavne nagrade, automobila Citroën C3, dok su rođendansko slavlje upotpunili i dobitnici ostalih vrednih nagrada i poklon paketa.



Ovaj jubilej bio je i idealna prilika za otvaranje novog poglavlja u podršci ženskom sportu. Nakon višegodišnjeg partnerstva sa ženskom košarkaškom reprezentacijom Srbije, Lilly Drogerie nastavljaju da ulažu u mlade nade koje inspirišu nove generacije devojčica da budu hrabre, istrajne i da veruju u sebe.



"Decenija rada Lilly online shop-a predstavlja važnu prekretnicu za našu kompaniju. Tokom proteklih 10 godina, lilly.rs je postao mesto gde gradimo dugoročno poverenje i olakšavamo život našim korisnicima. Ponosni smo što ovaj jubilej slavimo nagrađujući naše kupce, ali i najavom saradnje sa Andreom Bokan. Verujemo da je važno pružiti podršku mladim sportistkinjama. Andrea svojim talentom i energijom u potpunosti predstavlja naše vrednosti i izuzetno nam je drago što ćemo biti uz nju na putu ka Los Anđelesu" izjavili su iz Lilly Drogerie.







Andrea Bokan, koja se u kategoriji do 49kg izdvaja kao jedno od najperspektivnijih imena na sportskoj sceni, istakla je važnost ove podrške:

„Mnogo mi je važno što uz sebe imam partnera koji prepoznaje koliko su kontinuitet, rad i posvećenost važni. Znam da su ispred mene veliki ciljevi, ali srećna sam što na tom putu imam podršku kompanije koja godinama čvrsto stoji uz žene u sportu“ poručila je Andrea Bokan.







Svečanim okupljanjem u TC Galerija zaokruženo je obeležavanje decenije Lilly online shop-a. Kompanija Lilly Drogerie poručuje da nastavlja sa unapređenjem korisničkog iskustva na lilly.rs i u prodavnicama, kao i sa aktivnom podrškom zajednici i vrhunskom sportu.